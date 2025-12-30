A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal, jornada solidaria en memoria de las víctimas y misa
El acto central se hizo en el Estadio Malvinas Argentinas y reunió a familiares, sobrevivientes y bandas bajo el lema “A la gente solo la ayuda la gente”.
La memoria de Cromañón volvió a hacerse presente en la Ciudad de Buenos Aires. A 21 años de la masacre del 30 de diciembre de 2004, la organización No Nos Cuenten Cromañón llevó adelante el acto central de homenaje a las víctimas y sobrevivientes, bajo la consigna: “A la gente solo la ayuda la gente”, en tanto también se celebró una misa por la tragedia.
Por primera vez, el evento se trasladó del histórico escenario del Obelisco al Estadio Malvinas Argentinas, en La Paternal, donde miles de personas asistieron a una jornada solidaria en la que música, memoria colectiva y acción social se unieron. Entre las siete bandas presentes, estuvo Patricio “Pato” Fontanet, líder de Don Osvaldo y ex Callejeros.
La organización explicó que el cambio de lugar respondió a razones de comodidad y seguridad, para garantizar mejores condiciones de visibilidad, sonido y cuidado: “El evento se organizó sin apoyo económico ni logístico del Estado y fue posible únicamente gracias al acompañamiento de la comunidad”, remarcaron.
La actividad incluyó la entrega de Bonos Solidarios para donar alimentos y juguetes destinados a barrios populares, en articulación con Tejiendo el Barrio y Fundación AAAJ. Lo recaudado permitirá sostener el Programa de Asistencia en Salud Mental, las charlas en escuelas y la continuidad del propio homenaje.
Además de la música y los discursos de familiares y sobrevivientes, el acto contó con un espacio para expresiones culturales: pintura, poesía y danza, reafirmando el eje del encuentro: memoria, verdad y acompañamiento colectivo.
Música como puente: quiénes tocaron
El escenario del Malvinas Argentinas reunió a siete bandas, entre ellas:
Ojos Locos, que había tocado en la previa del show de Callejeros la noche de la tragedia
Cruzando el Charco
Cabra da Peste
La Chancha Muda
Wayra Iglesias
Peligrosos Inocentes
Cierre a cargo de Don Osvaldo, la banda formada por Fontanet tras Cromañón
Cromañón: qué pasó y quiénes fueron condenados
El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida dentro del boliche República Cromañón, en Once, provocó un incendio que derivó en 194 muertos y más de 1.400 heridos. Cinco sobrevivientes se suicidaron con el correr de los años, debido al trauma.
El fuego, el humo y el colapso del techo con materiales inflamables hicieron que la tragedia se consumara en pocos minutos. Muchos jóvenes nunca volvieron a sus casas; otros quedaron con secuelas físicas y emocionales que persisten hasta hoy.
Las investigaciones judiciales derivaron en condenas para funcionarios y responsables del local:
Omar Chabán (dueño de Cromañón) y Rafael Levy (propietario del edificio)
Funcionarios porteños como Fabio Cuggini y Gustavo Torres
Carlos Díaz, ex comisario de la Policía Federal
Integrantes de Callejeros, incluido Patricio Fontanet, con condenas que variaron en el tiempo
Eduardo Vázquez, baterista del grupo, continúa preso por una causa de femicidio
El entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido por juicio político en 2006, aunque no recibió condena penal.
"Cromañón es una herida compartida", afirmó monseñor Jorge Lozano
El arzobispo de San Juan de Cuyo,monseñor Jorge Lozano, afirmó hoy que Cromañón "es una herida compartida", al cumplirse 21 años de la peor tragedia no natural que se produjo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la homilía que encabezó este martes en la Catedral Metropolitana, Lozano señaló que lo sucedido "es una cicatriz que a veces duele pero que también nos recuerda que estamos vivos y que seguimos juntos. Murieron 194 personas, la mayoría jóvenes, con sueños, proyectos, con toda una vida por delante".
"Por eso, Cromañón no es solo una noticia o un recuerdo lejano. No es un hito en la historia dolorosa de la Ciudad o la Región: es una historia que nos marcó, una herida compartida que nos une y nos fortalece como comunidad", añadió.