A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal, jornada solidaria en memoria de las víctimas y misa. 

los-familiares-y-sobrevivientes-en-el-acto-a-21-anos-de-cromanon-foto-no-nos-cuenten-cromanon-UB6SNFGNTRDUTMNF7YYGHESKI4 Los familiares y sobrevivientes en el acto a 21 años de Cromañón. (Foto: No nos cuenten Cromañón)

Además de la música y los discursos de familiares y sobrevivientes, el acto contó con un espacio para expresiones culturales: pintura, poesía y danza, reafirmando el eje del encuentro: memoria, verdad y acompañamiento colectivo.

Música como puente: quiénes tocaron

El escenario del Malvinas Argentinas reunió a siete bandas, entre ellas:

Ojos Locos, que había tocado en la previa del show de Callejeros la noche de la tragedia

Cruzando el Charco

Cabra da Peste

La Chancha Muda

Wayra Iglesias

Peligrosos Inocentes

Cierre a cargo de Don Osvaldo, la banda formada por Fontanet tras Cromañón

cromañón 33.jpg A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal.

Cromañón: qué pasó y quiénes fueron condenados

El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida dentro del boliche República Cromañón, en Once, provocó un incendio que derivó en 194 muertos y más de 1.400 heridos. Cinco sobrevivientes se suicidaron con el correr de los años, debido al trauma.

El fuego, el humo y el colapso del techo con materiales inflamables hicieron que la tragedia se consumara en pocos minutos. Muchos jóvenes nunca volvieron a sus casas; otros quedaron con secuelas físicas y emocionales que persisten hasta hoy.

Las investigaciones judiciales derivaron en condenas para funcionarios y responsables del local:

Omar Chabán (dueño de Cromañón) y Rafael Levy (propietario del edificio)

Funcionarios porteños como Fabio Cuggini y Gustavo Torres

Carlos Díaz, ex comisario de la Policía Federal

Integrantes de Callejeros, incluido Patricio Fontanet, con condenas que variaron en el tiempo

Eduardo Vázquez, baterista del grupo, continúa preso por una causa de femicidio

El entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido por juicio político en 2006, aunque no recibió condena penal.

720 - 2025-12-30T215713.072 Monseñor Jorge Lozano encabezó una misa por Cromañon.Agencia. Foto: NA

"Cromañón es una herida compartida", afirmó monseñor Jorge Lozano

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, afirmó hoy que Cromañón "es una herida compartida", al cumplirse 21 años de la peor tragedia no natural que se produjo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la homilía que encabezó este martes en la Catedral Metropolitana, Lozano señaló que lo sucedido "es una cicatriz que a veces duele pero que también nos recuerda que estamos vivos y que seguimos juntos. Murieron 194 personas, la mayoría jóvenes, con sueños, proyectos, con toda una vida por delante".

"Por eso, Cromañón no es solo una noticia o un recuerdo lejano. No es un hito en la historia dolorosa de la Ciudad o la Región: es una historia que nos marcó, una herida compartida que nos une y nos fortalece como comunidad", añadió.