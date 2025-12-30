En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
años
Paternal
Recuerdo

A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal, jornada solidaria en memoria de las víctimas y misa

El acto central se hizo en el Estadio Malvinas Argentinas y reunió a familiares, sobrevivientes y bandas bajo el lema “A la gente solo la ayuda la gente”.

A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal

A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal, jornada solidaria en memoria de las víctimas y misa. 

La memoria de Cromañón volvió a hacerse presente en la Ciudad de Buenos Aires. A 21 años de la masacre del 30 de diciembre de 2004, la organización No Nos Cuenten Cromañón llevó adelante el acto central de homenaje a las víctimas y sobrevivientes, bajo la consigna: “A la gente solo la ayuda la gente”, en tanto también se celebró una misa por la tragedia.

Leé también Los inesperados efectos políticos de la tragedia de Cromañón y por qué cambió la historia argentina para siempre.
Aníbal Ibarra, destituído por Cromañón

Por primera vez, el evento se trasladó del histórico escenario del Obelisco al Estadio Malvinas Argentinas, en La Paternal, donde miles de personas asistieron a una jornada solidaria en la que música, memoria colectiva y acción social se unieron. Entre las siete bandas presentes, estuvo Patricio “Pato” Fontanet, líder de Don Osvaldo y ex Callejeros.

La organización explicó que el cambio de lugar respondió a razones de comodidad y seguridad, para garantizar mejores condiciones de visibilidad, sonido y cuidado: “El evento se organizó sin apoyo económico ni logístico del Estado y fue posible únicamente gracias al acompañamiento de la comunidad”, remarcaron.

La actividad incluyó la entrega de Bonos Solidarios para donar alimentos y juguetes destinados a barrios populares, en articulación con Tejiendo el Barrio y Fundación AAAJ. Lo recaudado permitirá sostener el Programa de Asistencia en Salud Mental, las charlas en escuelas y la continuidad del propio homenaje.

los-familiares-y-sobrevivientes-en-el-acto-a-21-anos-de-cromanon-foto-no-nos-cuenten-cromanon-UB6SNFGNTRDUTMNF7YYGHESKI4
Los familiares y sobrevivientes en el acto a 21 a&ntilde;os de Croma&ntilde;&oacute;n. (Foto: No nos cuenten Croma&ntilde;&oacute;n)

Los familiares y sobrevivientes en el acto a 21 años de Cromañón. (Foto: No nos cuenten Cromañón)

Además de la música y los discursos de familiares y sobrevivientes, el acto contó con un espacio para expresiones culturales: pintura, poesía y danza, reafirmando el eje del encuentro: memoria, verdad y acompañamiento colectivo.

Música como puente: quiénes tocaron

El escenario del Malvinas Argentinas reunió a siete bandas, entre ellas:

  • Ojos Locos, que había tocado en la previa del show de Callejeros la noche de la tragedia
  • Cruzando el Charco
  • Cabra da Peste
  • La Chancha Muda
  • Wayra Iglesias
  • Peligrosos Inocentes
  • Cierre a cargo de Don Osvaldo, la banda formada por Fontanet tras Cromañón
cromañón 33.jpg
A 21 a&ntilde;os de Croma&ntilde;&oacute;n: homenaje en La Paternal.&nbsp;

A 21 años de Cromañón: homenaje en La Paternal.

Cromañón: qué pasó y quiénes fueron condenados

El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida dentro del boliche República Cromañón, en Once, provocó un incendio que derivó en 194 muertos y más de 1.400 heridos. Cinco sobrevivientes se suicidaron con el correr de los años, debido al trauma.

El fuego, el humo y el colapso del techo con materiales inflamables hicieron que la tragedia se consumara en pocos minutos. Muchos jóvenes nunca volvieron a sus casas; otros quedaron con secuelas físicas y emocionales que persisten hasta hoy.

Las investigaciones judiciales derivaron en condenas para funcionarios y responsables del local:

  • Omar Chabán (dueño de Cromañón) y Rafael Levy (propietario del edificio)
  • Funcionarios porteños como Fabio Cuggini y Gustavo Torres
  • Carlos Díaz, ex comisario de la Policía Federal
  • Integrantes de Callejeros, incluido Patricio Fontanet, con condenas que variaron en el tiempo
  • Eduardo Vázquez, baterista del grupo, continúa preso por una causa de femicidio

El entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido por juicio político en 2006, aunque no recibió condena penal.

720 - 2025-12-30T215713.072
Monse&ntilde;or Jorge Lozano encabez&oacute; una misa por Croma&ntilde;on.Agencia. Foto: NA

Monseñor Jorge Lozano encabezó una misa por Cromañon.Agencia. Foto: NA

"Cromañón es una herida compartida", afirmó monseñor Jorge Lozano

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, afirmó hoy que Cromañón "es una herida compartida", al cumplirse 21 años de la peor tragedia no natural que se produjo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la homilía que encabezó este martes en la Catedral Metropolitana, Lozano señaló que lo sucedido "es una cicatriz que a veces duele pero que también nos recuerda que estamos vivos y que seguimos juntos. Murieron 194 personas, la mayoría jóvenes, con sueños, proyectos, con toda una vida por delante".

"Por eso, Cromañón no es solo una noticia o un recuerdo lejano. No es un hito en la historia dolorosa de la Ciudad o la Región: es una historia que nos marcó, una herida compartida que nos une y nos fortalece como comunidad", añadió.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
años Paternal Buenos Aires
Notas relacionadas
La trágica similitud entre el drama de Macedonia y Cromañón: el video de cómo empezó el incendio
A 21 años de Cromañón: ¿qué pasó con los músicos de Callejeros?
Ranking del calor extremo: cuál fue el lugar más caluroso del país y en qué puesto se ubicó CABA

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar