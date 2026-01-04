Dramático rescate en Córdoba: policías lograron salvar a un bebé de dos meses que se estaba ahogando

Embed

La secuencia, que quedó registrada por cámaras de seguridad de la Policía de Córdoba, muestra el momento en que los efectivos toman al bebé y realizan las maniobras correspondientes. Tras unos segundos de máxima tensión, el niño logró volver a respirar, lo que generó alivio tanto en su familia como en los policías presentes.

El rápido accionar fue clave para estabilizar al bebé, que luego fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz. Allí recibió atención médica especializada y quedó internado en observación para evaluar su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas de la broncoaspiración.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la capacitación permanente en primeros auxilios y reanimación, ya que este tipo de intervenciones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. “La actuación inmediata fue fundamental para salvarle la vida al bebé”, señalaron voceros policiales tras el operativo.

Un antecedente reciente en Misiones

Este rescate en Córdoba no fue un caso aislado. Días atrás, otro episodio vinculado a un bebé movilizó a la Policía en la provincia de Misiones. En la localidad de Apóstoles, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre una situación preocupante: un bebé de siete meses había quedado solo en una vivienda.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 25 años, identificada como Rosana, quien explicó que su hermana se había retirado del domicilio y dejó al niño sin supervisión. De inmediato, los agentes ingresaron a la casa y encontraron al bebé durmiendo en una de las habitaciones.

Las policías de la Comisaría de la Mujer pusieron al menor a resguardo y activaron los protocolos correspondientes para garantizar su cuidado y protección, según informaron medios locales. El episodio volvió a poner en foco la importancia del rol policial no solo en tareas de seguridad, sino también en la asistencia ante situaciones de vulnerabilidad.