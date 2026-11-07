Emma Vich expresó su dolor en plena Marcha del Orgullo y lanzó una fuerte queja: "Me cansé de..."

En ese sentido, Emma destacó el acompañamiento del ganador de Gran Hermano en esa causa: “Lo nombro a él porque fue mi gran compañero, mi gran hermano que me ayudó en esta causa solidaria”.

A pesar del enojo, Vich dejó en claro que su intención era participar igualmente de la movilización, aunque no pudiera hacerlo desde una carroza. “Ahora yo mismo voy a ir a marchar, como todo ser humano, como toda persona común de la calle. Voy a ir a marchar”, sostuvo.

“¿Por qué preciso un camión, yo como Bauti, para ir? Porque hay mucha gente que está con alcohol encima y no te deja marchar en paz”, explicó sobre su pedido de participar desde una carroza. Y lamentó: “Me duele todo esto por parte de la comunidad”.

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Qué le pasó a Emma Vich en la Marcha del Orgullo

La jornada de Emma Vich en la Marcha del Orgullo sumó un nuevo disgusto. Después de expresar su malestar por no haber conseguido un lugar en una carroza, el exparticipante de Gran Hermano decidió salir a las calles porteñas para participar de la celebración. Sin embargo, horas más tarde, un video que circuló en redes sociales lo mostró denunciando que le habían robado el celular.

El episodio se conoció después del descargo en el que había cuestionado la falta de respuesta a sus pedidos para sumarse a alguna de las carrozas. En esa primera publicación, Emma recordó las iniciativas solidarias que impulsó junto a Bautista Mascia para acompañar a la comunidad trans y explicó por qué buscaba participar desde un camión.