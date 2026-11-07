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Emma Vich expresó su dolor en plena Marcha del Orgullo y lanzó una fuerte queja: "Me cansé de..."

Emma Vich expresó su malestar en plena Marcha del Orgullo y compartió un contundente descargo en el que también mencionó a Bautista Mascia.

7 nov 2026, 21:02
Emma Vich expresó su dolor en plena Marcha del Orgullo y lanzó una fuerte queja: Me cansé de...

Emma Vich expresó su dolor en plena Marcha del Orgullo y lanzó una fuerte queja: "Me cansé de..."

Emma Vich expresó su dolor en plena Marcha del Orgullo y lanzó una fuerte queja: Me cansé de...

Emma Vich expresó su dolor en plena Marcha del Orgullo y lanzó una fuerte queja: "Me cansé de..."

Emma Vich expresó su malestar por no haber conseguido un lugar en una carroza para participar de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. El exparticipante de Gran Hermano contó que se comunicó con distintos espacios, pero no recibió las respuestas que esperaba, y cuestionó que no lo tuvieran en cuenta pese a su participación en iniciativas solidarias para la comunidad trans.

Las calles porteñas se vistieron con los colores del arcoíris este 7 de noviembre. Integrantes de la comunidad LGBTQ+ y personas que acompañaron sus reclamos se reunieron en una jornada de celebración y visibilidad, con banderas, música y consignas por la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad. Entre los presentes estuvo Nicki Nicole, quien se sumó a la carroza de Fiesta Polenta y Mocha Celis.

En ese contexto, Emma manifestó su malestar con un video en redes sociales. “Estuve esperando la invitación para alguna carroza o a participar a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Me cansé de insistir, pedí un montón para participar y no tuve respuesta por ningún lado. Hablé con Polenta: no había lugar. Hablé con otra carroza: no había lugar. En otra me querían cobrar 70 o 100 dólares para poder ingresar, aseguró al explicar las dificultades que encontró.

Su descargo también incluyó una referencia a la ayuda que brindó junto a Bautista Mascia. Según relató, ambos participaron de una iniciativa para donar una casa y reunir fondos destinados a la compra de un terreno para personas trans. Y duele, por ahí, que la misma comunidad no te tenga en cuenta para eso”, manifestó.

En ese sentido, Emma destacó el acompañamiento del ganador de Gran Hermano en esa causa: Lo nombro a él porque fue mi gran compañero, mi gran hermano que me ayudó en esta causa solidaria.

A pesar del enojo, Vich dejó en claro que su intención era participar igualmente de la movilización, aunque no pudiera hacerlo desde una carroza. Ahora yo mismo voy a ir a marchar, como todo ser humano, como toda persona común de la calle. Voy a ir a marchar, sostuvo.

¿Por qué preciso un camión, yo como Bauti, para ir? Porque hay mucha gente que está con alcohol encima y no te deja marchar en paz”, explicó sobre su pedido de participar desde una carroza. Y lamentó: Me duele todo esto por parte de la comunidad.

RS Fotos

Qué le pasó a Emma Vich en la Marcha del Orgullo

La jornada de Emma Vich en la Marcha del Orgullo sumó un nuevo disgusto. Después de expresar su malestar por no haber conseguido un lugar en una carroza, el exparticipante de Gran Hermano decidió salir a las calles porteñas para participar de la celebración. Sin embargo, horas más tarde, un video que circuló en redes sociales lo mostró denunciando que le habían robado el celular.

El episodio se conoció después del descargo en el que había cuestionado la falta de respuesta a sus pedidos para sumarse a alguna de las carrozas. En esa primera publicación, Emma recordó las iniciativas solidarias que impulsó junto a Bautista Mascia para acompañar a la comunidad trans y explicó por qué buscaba participar desde un camión.

     

 

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