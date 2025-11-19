Efecto Covid: una provincia retoma medidas de la pandemia ante un rebrote de contagios

El aumento resulta significativo si se tiene en cuenta que hace apenas un mes la positividad en Formosa era del 7,9%, es decir, un tercio del valor actual. Ese crecimiento motivó el pedido público de la directora de Epidemiología local, Claudia Rodríguez, quien este martes recomendó a la población retomar medidas de cuidado que habían caído en desuso.
Entre las sugerencias mencionó:
- Uso de barbijo
- La ventilación de ambientes cerrados
- Evitar compartir utensilios personales
- Mantener la distancia social en contextos de aglomeración.
Según la funcionaria, estas prácticas buscan reducir la transmisión comunitaria mientras continúa el monitoreo del rebrote.
Vacunas contra el covid: el reclamo
Rodríguez también se refirió a la campaña de inmunización contra el Covid y pidió que la población mantenga actualizado su esquema de vacunación. Sin embargo, advirtió sobre un problema logístico que afecta la continuidad del plan provincial: “Hoy no tenemos las dosis necesarias para continuar con nuestra campaña de inmunización”, afirmó.
La funcionaria atribuyó la demora a que “las vacunas están en la Aduana”, situación que, según señaló, está fuera del control del sistema sanitario provincial.
Síntomas y secuelas del Covid
Aunque actualmente la mayoría de los cuadros agudos de Covid se cursan con síntomas similares a los de una gripe estacional, algunas variantes recientes presentan manifestaciones específicas. Es el caso de la subvariante XFG, conocida informalmente como “Frankenstein” de Ómicron, que puede provocar ronquera o afonía con mayor frecuencia.
Más allá del cuadro inmediato, las autoridades sanitarias insisten en que la principal diferencia con otros virus respiratorios es el riesgo de Covid persistente o “Covid largo”. Estas secuelas pueden mantenerse semanas o meses después de la infección y afectar distintas funciones del organismo, lo que mantiene la preocupación de los especialistas en epidemiología y salud pública.