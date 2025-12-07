El proyecto bomba que Maxi López tiene listo para el verano: "Está pasando su mejor momento"

Con este nuevo proyecto laboral y el respaldo del público, Maxi López se posiciona como una de las figuras de esta temporada.

Qué confesó Maxi López sobre su nuevo plan de vida cerca de Wanda Nara

Tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo conducido por su ex Wanda Nara, Maxi López habló sobre sus proyectos para el próximo año y confesó su intención de instalarse de manera definitiva en Argentina, una decisión que está evaluando junto a su pareja, Daniela Christiansson.

“Este es Maxi, este soy yo. Lo que pasa es que antes no lo mostraba mucho. La paso bien y disfruto mucho de Argentina, es un buen reto”, expresó el ex delantero en una entrevista con La mañana con Moria (El Trece), dejando ver un costado más personal.

Al ser consultado sobre la posibilidad de mudarse al país, López sorprendió al admitir que lo está conversando con la madre de su hija Elle, quien atraviesa la etapa final de su embarazo.

“Es una posibilidad instalarme en Argentina, es una posibilidad, estoy charlando. Tengo que charlar en Suiza, tengo tratativas allá, tengo tratativas acá, así que tratativas por todos lados, vamos a ver qué sale”, reconoció, dejando abierta la puerta a un cambio de vida importante.

Además, se refirió a las oportunidades laborales que surgieron en el ámbito artístico: “Tengo una propuesta teatral de Mar del Plata. No te puedo decir. Imagínate si sube Wanda. Yo ya la acompañé una vez a Carlos Paz, ahora estaría bien que el novio la acompañe a ella donde tenga que ir, así que…”.

Respecto a su relación con Wanda Nara, fue claro: “Estamos bien con Wanda. Mi mejor momento con ella era cuando estábamos bien, bien. Ahora volvimos de un largo camino, estamos empezando de nuevo y me gusta porque puedo disfrutar de mis hijos”.

“Me llevo mucho tiempo con mis hijos en estas dos vueltas que vi en Argentina, que para mí eso es lo más importante, y si tengo que hacer un balance, es súper positivo. Están cambiando las cosas para mí, hay muchas cosas nuevas de las cuales iré aprendiendo. Son cosas que me apasionan y que me intrigan”, agregó, destacando el valor de la familia en esta nueva etapa.

Finalmente, evitó referirse a Mauro Icardi, actual marido de Wanda. “Vengo a esta linda fiesta no tengo ganas de hablar de otras personas. Estoy disfrutando mi momento. Lo único que espero es que todos los otros problemas se resuelvan porque cuando se resuelven las cosas son más fáciles”, concluyó.