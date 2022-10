El boom de la cosmética natural: ¿de qué se trata, qué beneficios tiene y cuál es la postura médica?

Lo que comenzó en los alimentos y bebidas, ahora llegó hasta la cosmética. Se busca que las cremas y productos cosméticos sean lo más natural posible y estén libres de todos esos elementos químicos que dañan nuestro organismo en general y nuestra piel en particular.

PIXABAY COSMETICA.jpg La sociedad busca más seguido productos de cuidado personal que estén libres de todos elementos químicos

El boom de la cosmética natural: ¿de qué se trata?

Para saber el proceso y los beneficios de la cosmética natural, A24.com consultó a emprendedoras que comercializan este tipo de productos.

"La cosmética natural es un mundo tan amplio como el de la alimentación porque tiene mucho que ver con lo que la persona está buscando", indicó Claudia Porcel de Júpiter Cosmética Natural (@jupiter_cosmetica.aromas), y agregó: "Es algo que yo también me lo pregunto todo el tiempo, viendo hacia donde apunto, porque es muy parecido con lo que sería la alimentación consciente y el veganismo".

Esta tendencia por lo natural se trata del desarrollo de productos de origen vegetal y, además, amigables con el ambiente.

9957275-jabón-casero-con-flores-de-lavanda-y-sal-marina.webp Esta tendencia se trata del desarrollo de productos de origen vegetal y, además, amigables con el ambiente.

"Cada uno de los que hacemos cosmética natural llevamos una impronta y una bandera diferente. Está el vegano que solicita que el producto que va a utilizar sea libre de crueldad animal, entonces pueden utilizar cualquier ingrediente que cumpla con esa premisa", detalló.

Cosmética natural: ¿qué beneficios tiene?

"El objetivo de la cosmética natural es no intoxicar el cuerpo y no generar toxicidad con ingredientes que se utilizan en la cosmética industrial, como ser conservantes, derivados de petróleos y perfumes que son sintéticos. Todos esos ingredientes se acumulan en el hígado y no permiten que este limpie el cuerpo y repare las células", sostuvo Malena Murtagh Merellano quien tiene su tienda de cosmética natural en Villa María, provincia de Córdoba.

En ese sentido, afirmó "venimos de la naturaleza, entonces vamos a estar mejor con cosas que provengan de ella. Cuando utilizamos productos naturales evitamos que ingresen al cuerpo tóxicos difíciles de eliminar. En lo natural, los ingredientes son nobles y vienen de la tierra".

La cosmética natural, entre otros beneficios, apunta a cuidar el medio ambiente. Es por ello que la mayoría de los productos se comercializan en envases de vidrio que luego se pueden reutilizar. "Hay que tener muy claro cuál es la bandera que lleva cada uno atrás de lo que es la cosmética natural", remarcaron las emprendedoras.

"Muchas de las marcas que elaboran cosmética natural están teniendo en cuenta ser sustentables y no generar más residuos", afirma Malena del emprendimiento Mandawaeco (@mandawaeco)

cosmetica-natural.jpeg

En el caso de los aceites esenciales de uso terapéutico, estos brindan muchos beneficios. La lavanda es una planta relajante y el tree tree actúa como antibacterial, fungicida y "en ese caso ayuda con el acné o cuando la piel tiene demasiada grasitud", afirmó Malena.

Sin embargo, desde Mandawaeco aclaran: "No sobrecargar el cuerpo es fundamental, hay rutinas faciales que llevan entre 5 y 8 productos y la piel los tiene que eliminarlos a todos. Si el hígado pasa tanto tiempo intentando eliminar todo lo que se aplica, no llega a reparar".

Asimismo, sostuvo "lo ideal es que uno limpie su piel, le aporte agua con un tónico y luego la nutra con un serum o crema, no más".

"La cera de abeja es una de las que tiene mayor propiedad para la piel, ya que es regeneradora y cubritiva. Empezamos a investigar con amigos que se dedican a la miel y con ellos aprendimos cuál es el camino que lleva a la abeja a tener esa cera y si esto les genera algún daño. Descubrimos muchas cosas positivas y decidimos no seguir sumando más componentes a nuestros productos, porque los poderes de esta cera son muchos y además es antiséptica", contó la emprendedora Claudia sobre los beneficios que aportan sus ungüentos.

cosmetica na.jpeg La cosmética natural, entre otros beneficios, apunta a cuidar el medio ambiente. (Foto: El Farmaceutico)

El proceso de la cosmética natural

Luego de muchas investigaciones en varias plantas, surgen los productos de cosmética natural. "El shampoo sólido tiene uña de gato, es una planta que mi mamá la trajo de Salta para hacer puntualmente una tintura madre. Yo no sabía para que servía, así que me puse a investigar y tiene muchísimas cosas buenas para el pelo seco, es muy nutritiva y reconstruye, entonces descubrí que eso es lo que tienen de bueno lo natural, que con pocas cosas podés cubrir varios aspectos”.

En cambio, en la cosmética tradicional para hacer una crema base se necesitan 26 productos; y según cuentan desde Júpiter "son cremas que llevan mucha agua, entonces tenés que ponerle productos que permitan que dure más tiempo”, remarcó Claudia.

En vez de utilizar tantos productos químicos, la cosmética natural permite hacer ungüento que lleva aceite, cera de abeja y plantas y con esos 3 ingredientes se obtiene una elaboración que va a ayudar a humectar.



Los productos de cosmética natural, son libres de petrolatos y hasta algunos son sin TACC; a la vez que resultan aptos para piel sensible, bebés, embarazadas, celíacos, y aquellos consumidores que, por necesidad o elección, buscan un consumo saludable.

cosmetica natural 1.jpg En Jupiter todos los productos, son libres de petrolatos y hasta algunos son sin TACC (Foto: Júpiter)

La cosmética natural VS el lado femenino

"Si seguimos la línea de Nestor Palmetti (Técnico en Dietética y Nutrición Natural) directamente te va a decir que te cepilles los dientes sin nada y también es noble. Él piensa que cepillarse la piel solamente a diario sin usar jabones genera que la piel produzca todo lo necesario para hidratarse y para estar bien, supuestamente, la hemos desequilibrado con tantos productos que le ponemos. En una parte estoy de acuerdo pero hay una parte de mi persona como femenina que necesita sentir que me estoy cuidando", se replantea Claudia Porcel.

cosmetica natural 2.jpg En la cosmética natural, los conservantes son aceite de coco o aceites esenciales puro que tiene la propiedad de conservar (Foto: Júpiter)

Para la producción de los sólidos, Claudia fue a laboratorios, compró a otras productoras, fabricó para ella y no le dio resultado, no se sentía cómoda con el proceso de transformación que lleva este tipo de sólidos. Refiere que "no entendía por qué eran los cambios", hasta que consiguió otro laboratorio al que fue y le explicaron cómo era la parte técnica. Allí fue entendiendo un poco más, hasta que se trajo las muestras e hizo pruebas. Luego de varios intentos, llegó al producto que deseaba.

Cosmética natural: ¿los productos llevan fecha de vencimiento?

Con respecto a la caducidad del producto, Claudia remarcó: ”Nosotros le tenemos que poner una duración estimada de 3 a 6 meses".

Sin embargo, aclaran que el vencimiento depende de la cantidad de agua que lleve la elaboración, ya que esta genera humedad y hace que se ponga fea con el tiempo. Otras de las particularidades que tiene que ver con lo antes mencionado "es usar aceites de mala calidad que se ponen rancios, y afecta la duración del producto”.

cosmetica.jpg La Anmat te pide una serie de productos para que ellos te puedan dar la certificación (Foto:Pixabay)

En el caso de la cosmética natural, los conservantes son aceite de coco o aceites esenciales puro que tiene la propiedad de conservar. De todos modos, "recomendamos el cuidado del producto, es bueno tenerlo en un lugar fresco y no exponerlos al sol".

En relación con la aprobación de los cosméticos, "la Anmat te pide una serie de productos para que ellos te puedan dar la certificación. Ahí es donde choca lo natural con el sistema, ósea o entro o me quedo afuera".

Cosmética natural: el punto de vista médico

La Médica Dermatóloga, Elisabet Gagiotti (@dra.gagiotti.elisabet) MP 23051, conoce bien cómo afectan determinados productos a la piel. En una sociedad en la que constantemente se compran cosméticos o derivados, el miedo a sufrir una reacción alérgica está bastante presente entre la población. "Es un terreno desconocido para mí, yo como Dermatóloga no indico nada que no esté aprobado por la Anmat", afirmó Elisabet.

En ese sentido, agregó, "los productos que nos ponemos en la piel tienen que estar dermatológicamente testeados". Al mismo tiempo, aclaró, "la piel es un órgano y debemos cuidarlo como tal".

dermatologa.jpg Los dermatólogos no indican nada que no esté aprobado por la Anmat (Foto:Pixabay)

Además de los riesgos de alergia, según Gagiotti, "también la cosmética natural puede que tenga algún producto que puede producir alguna afección nueva, por ejemplo acné, aparición de comedones (puntos negros), caspa, entre otras".

En caso de presentar alguna alergia, la médica consultada por A24.com aconseja acudir al dermatólogo y/o médico clínico, pero no directamente a la farmacia, "como la gran mayoría hace, por ahorrar un paso, van directo a la farmacia a comprar algo".

En estos tiempos donde la tendencia es recurrir a productos naturales, lo más importante es mantenerse informado para tomar decisiones correctas que beneficien el cuidado de nuestro cuerpo.