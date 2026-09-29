La Joaqui liquidó a Luck Ra tras su separación y blanqueó cuándo empezó su romance con Tiago PZK

Uno de los puntos centrales de su descargo estuvo relacionado con la fecha en que terminó su relación con Luck Ra y el momento en que comenzó a vincularse con otra persona. La cantante aseguró que la pareja se separó a comienzos de julio y explicó que respetó el pedido de mantener la ruptura en privado.

"Nuestra relación terminó a principios de julio, respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera y cuando nuestra separación empezó a hacerse pública a partir de un stream en el que se hizo humor con ser ex de una cantante y hubo besos, tampoco salí a destruir a nadie", detalló.

El vínculo con Tiago PZK había quedado en el centro de la polémica luego de que Luck Ra hablara públicamente sobre la situación y reconociera que le había dolido especialmente por la relación de amistad que mantenía con el artista. El cantante, de todos modos, remarcó que La Joaqui es libre de decidir sobre su vida afectiva.

En su mensaje, La Joaqui también aseguró que muchas de las cuestiones que le molestaron fueron conversadas en privado y que recibió disculpas por parte de personas cercanas a su expareja. "Escribí en privado. También recibí disculpas privadas de mi expareja y de personas de su entorno por situaciones en las que me sentí profundamente irrespetada y que después escuché negar públicamente en televisión. No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo, pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia", sostuvo.

La cantante también cuestionó que exista una medida de tiempo determinada que una mujer debería respetar después de una separación para que su duelo sea considerado válido. "Me parece profundamente injusto y desde mi mirada machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero", expresó.

En ese sentido, dejó en claro que no busca convertir a ninguna de las personas involucradas en un villano y manifestó su deseo de cerrar definitivamente esa etapa. "No necesito que nadie sea el malo, espero genuinamente que todos podamos ser felices y ojalá podamos regalarnos una última forma de respeto, dejar de utilizar nuestros nombres para seguir lastimándonos y permitir que lo que alguna vez fue amor finalmente descanse. Mi duelo fue mío y también fue mío el derecho a terminarlo", escribió.

Hacia el final de su descargo, la artista hizo un pedido concreto para que dejen de hablar públicamente sobre su presente sentimental y cuestionó que algunas personas utilicen sus perfiles laborales para hacer referencias a una relación que, según ella, no les pertenece. "Por última vez pido amablemente que dejen de hablar de mi vida sexoafectiva actual y agradecería que dejaran de tener posteos en sus perfiles laborales blanqueando una relación que no les pertenece, ya que la única dueña de mi intimidad soy yo", concluyó.

La foto íntima de La Joaqui y Tiago PZK que blanquea el romance

La relación entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin hace algo más de un mes, luego de dos años juntos. La noticia no pasó desapercibida y quedó envuelta en un fuerte revuelo mediático que generó repercusiones en el mundo del espectáculo.

Durante los días posteriores a la ruptura, la cantante se mostró muy sensible al abordar el tema en distintas entrevistas. En cada aparición pública dejó en claro el impacto emocional que tuvo la separación y señaló que la determinación de ponerle punto final al vínculo había sido tomada por el artista cordobés.

"Él sigue siendo el amor de mi vida", expresó la referente de la música urbana en una de las declaraciones que brindó ante los medios, evidenciando el dolor que todavía sentía tras el final de la historia de amor.

Poco tiempo después de que se confirmara la ruptura, Luck Ra realizó una publicación en sus redes sociales que despertó todo tipo de especulaciones. El mensaje dejaba entrever que su expareja ya había comenzado una nueva etapa sentimental con una persona de su círculo más cercano.

"Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo", lanzó Luck Ra, dejando en evidencia su malestar por las versiones que continuaban circulando.

Con el correr de las semanas, el romance entre La Joaqui y Tiago PZK fue tomando cada vez más fuerza. La pareja dejó atrás cualquier intento de mantener un perfil bajo y empezó a mostrarse junta con naturalidad en diferentes ámbitos.

En las últimas horas, el músico compartió una imagen muy personal junto a su novia. En la postal aparecen caminando tomados de la mano mientras se observa un avión privado al fondo, una escena que refleja el gran presente que viven y que confirma públicamente el vínculo amoroso.

Luego del difícil momento que atravesó por la separación, La Joaqui volvió a apostar al amor junto a Tiago PZK. La reciente fotografía de ambos caminando de la mano ratifica que la relación atraviesa un momento pleno y consolidado.