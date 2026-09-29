Una jubilada caminaba con su pareja, de la nada apareció un auto y la atropelló: el conductor escapó

Segundos después ocurrió el impacto. “Hasta que pasó este coche y me llevó puesto. Me tocó y disparó. No paró, siguió de largo”, recordó.

Tras el atropello, el automovilista no se detuvo para asistir a la mujer y escapó del lugar. Ahora, la difusión del video resulta clave para intentar determinar quién conducía el vehículo.

El pedido de Amalia tras ser atropellada

La jubilada aseguró que todavía no se encuentra en condiciones de realizar personalmente los trámites que le indicaron tras el episodio. “La policía me dijo que tengo que ir, pero no me encuentro bien para ir. Quiero que lo agarren”, sostuvo.

Mientras tanto, su familia busca que las imágenes del atropello permitan obtener información sobre el vehículo y avanzar en la identificación del conductor que escapó después del choque.