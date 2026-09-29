Una jubilada caminaba con su pareja, de la nada apareció un auto y la atropelló: el conductor escapó

Una jubilada fue atropellada por un auto en Florencio Varela y el conductor escapó sin detenerse para asistirla. El violento episodio quedó registrado en video y la familia de la víctima busca identificar al automovilista.
Las imágenes del impacto comenzaron a difundirse con la expectativa de que algún testigo pueda reconocer el vehículo o aportar información.
Una jubilada fue atropellada y el conductor escapó. (Foto: captura)
Una jubilada fue atropellada por un auto en Florencio Varela y el conductor escapó sin detenerse para asistirla. El violento episodio quedó registrado en video y la familia de la víctima busca identificar al automovilista.
La mujer fue identificada como Amalia, quien relató cómo ocurrió el accidente y pidió que encuentren al responsable. Las imágenes del momento del impacto comenzaron a difundirse con la expectativa de que algún testigo pueda reconocer el vehículo o aportar información.
“Quiero que lo agarren”, expresó la jubilada tras el episodio. Según contó, el conductor continuó su recorrido inmediatamente después de embestirla y la dejó en la calle. Amalia explicó que se encontraba caminando junto a su pareja cuando decidió bajar de la vereda debido a las dificultades que había para transitar por ese sector.
“Iba con mi pareja, bajé a la calle porque no se podía caminar por la vereda. No sé si había un desagüe o qué. Pasó un auto negro, no venía más nadie y seguimos caminando”, relató en diálogo con LN+.
Segundos después ocurrió el impacto. “Hasta que pasó este coche y me llevó puesto. Me tocó y disparó. No paró, siguió de largo”, recordó.
Tras el atropello, el automovilista no se detuvo para asistir a la mujer y escapó del lugar. Ahora, la difusión del video resulta clave para intentar determinar quién conducía el vehículo.
La jubilada aseguró que todavía no se encuentra en condiciones de realizar personalmente los trámites que le indicaron tras el episodio. “La policía me dijo que tengo que ir, pero no me encuentro bien para ir. Quiero que lo agarren”, sostuvo.
Mientras tanto, su familia busca que las imágenes del atropello permitan obtener información sobre el vehículo y avanzar en la identificación del conductor que escapó después del choque.