Yanina Latorre reveló el desesperado movimiento judicial de Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara

En medio de este escenario, Yanina comenzó a publicar información sobre los movimientos judiciales y advirtió que la situación del futbolista podía complicarse todavía más. La periodista aseguró que recibía información desde el juzgado y que existía la posibilidad de que solicitaran su detención.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una nueva presentación de la defensa de Icardi: un pedido de eximición de prisión que finalmente obtuvo una respuesta favorable de la Justicia.

Qué contó Yanina Latorre sobre el pedido de eximición de prisión

A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre dio detalles sobre la estrategia que puso en marcha la defensa de Icardi ante la posibilidad de que la Justicia ordenara su detención. En primer lugar, la panelista contó que el nuevo abogado del futbolista presentó un escrito para solicitar la excarcelación y explicó cuál habría sido el motivo detrás de ese movimiento: "El nuevo abogado de Icardi presentó un escrito. Pide la excarcelación por miedo a que ordenen la detención".

Pero eso no fue todo. La periodista también aseguró que recibió información sobre posibles procedimientos judiciales y anticipó que podrían concretarse allanamientos en breve. Horas más tarde, Yanina confirmó que la Justicia le había concedido a Icardi la eximición de prisión. Para respaldar la información, publicó capturas de la resolución judicial y detalló que el futbolista tendrá cinco días para presentarse ante el juzgado. En ese sentido, escribió: "A Mauro le otorgaron la eximición de prisión. En cinco días se tiene que presentar en el juzgado, bajo apercibimiento de ser revocado el beneficio de la eximición".

El pedido lo presentó el abogado Norberto Francisco Oneto, quien intervino en esta nueva presentación de la defensa del delantero. La resolución le concedió el beneficio bajo caución juratoria y estableció el plazo para que cumpla con la presentación correspondiente.

Cabe aclarar que la eximición de prisión no representa una declaración de inocencia ni implica el cierre de la causa. Se trata de una herramienta judicial que busca evitar una eventual detención mientras continúa el proceso, siempre que se respeten las condiciones fijadas por el juzgado.

Sin embargo, después de dar a conocer la resolución, Yanina fue más allá y compartió una reflexión sobre la decisión de la defensa. La periodista cuestionó los motivos que podrían haber llevado al futbolista a anticiparse a un posible pedido de detención y planteó: "Ahora, pensando un poco. ¿Nadie pide una eximición si no se siente culpable, no?".

Por último, la conductora volvió sobre la posibilidad de que la Justicia avanzara con una medida más severa y expresó su interpretación sobre la estrategia de Icardi: "Entiendo que pensando que le podrían pedir la detención... se adelantaron a pedir la eximición".