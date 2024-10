El fuerte reclamo de Maligno Torres al gobierno de Javier Milei: "Estoy desilusionado"

“Entiendo la situación del país, la comprendo, no me queda otra opción, tengo que estar agradecido, por supuesto. Ahora, como atleta, creí que llegar a una medalla olímpica era establecerte como deportista, tener un sustento para seguir con lo que soñaste, te sacrificaste, invertiste en esto, y crees que cuando llegas a las olimpiadas podés respaldarte para no quedar tirado. Lo esperé de esa manera, no sé si la expectativa fue muy alta”, sostuvo en declaraciones a Argentina Amateur Deporte.

Según sus palabras, necesita un mayor apoyo de cara la próxima cita olímpica en Los Ángeles, en 2028.

"Maligno" Torres será el abanderado argentino en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos "Maligno" Torres fue abanderado argentino en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. (Foto: archivo)

"Quizás la expectativa fue muy alta. Fue mucho más bajo de lo que yo esperaba. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo", detalló el ciclista, quien reveló que recibe una ayuda de aproximadamente $680.000, algo que apenas le permite ''sobrevivir''.

Y agregó: "Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de las becas sobrevivís, que es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir. Te lo vuelvo a decir, entiendo el país. No me quejo, también nos ayudan con los viajes y en otras cuestiones".

Sus declaraciones van de la mano con el sistema becario argentino, en el cual la categoría de ''Excelencia Olímpica'' tiene muy poca diferencia con lo que percibía anteriormente, unos $525.000.

"Por más que entienda la situación del país, hay que encontrarle la vuelta porque yo lo hablé con ellos (Gobierno). ¿Cómo puedo afrontar un Los Angeles 2028? Tengo cuatro años que trabajar nuevamente para ir a Los Angeles 2028, no sabiendo qué puede haber", dijo mostrando preocupación por el futuro.

"Me gustaría que a los deportistas se los apoyara un poco más, no con algo simbólico. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Ya lo hacen, ya estamos contentos, pero siempre hace falta un poco más. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar", finalizó.