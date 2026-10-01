PAMI confirmó un importante cambio en las farmacias

Sin embargo, el cambio no se producirá de un día para otro. La nueva modalidad tendrá una etapa de transición en la que los mecanismos digitales convivirán con la documentación física, con el objetivo de que las farmacias puedan adaptar sus procedimientos y sistemas.

Según informó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), esta etapa de convivencia se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

PAMI: hasta cuándo estará vigente el nuevo convenio con las farmacias

La modificación quedó establecida mediante la Adenda N.º 1 (2026), que extiende la vigencia del convenio entre PAMI y las entidades farmacéuticas hasta el 31 de marzo de 2028.

El acuerdo comprende la dispensa de medicamentos ambulatorios, clozapinas y medicamentos vinculados con diabetes, de acuerdo con los términos del convenio mencionado por COFA.

La extensión se produce en el marco de los lineamientos establecidos por la Resolución N.º 638/2026 del Ministerio de Salud de la Nación y contempla la incorporación de la Presentación Digital a los procedimientos que deberán realizar las farmacias.

De esta manera, el nuevo período de vigencia no se limita a mantener las condiciones generales del convenio, sino que también incorpora una serie de cambios destinados a modificar la forma en que se registra y controla la entrega de medicamentos.

La transformación apunta fundamentalmente a digitalizar información que actualmente requiere respaldo físico y a generar nuevos mecanismos de control cruzado entre los datos registrados por PAMI y la documentación electrónica emitida por cada farmacia.

Qué es la Presentación Digital que incorporará PAMI

La Presentación Digital constituye uno de los principales cambios previstos en la nueva operatoria.

El objetivo es que una parte cada vez mayor de la información relacionada con las dispensas pueda ser registrada y presentada mediante sistemas electrónicos, reduciendo la necesidad de conservar y manipular documentación en papel.

Esto representa una modificación importante para las farmacias, ya que buena parte del procedimiento tradicional se encuentra asociado a comprobantes físicos y a elementos que permiten acreditar que determinado medicamento fue efectivamente dispensado.

Con el nuevo esquema, esa información podrá quedar respaldada mediante registros digitales, validaciones electrónicas y mecanismos de certificación.

El cambio también apunta a fortalecer la trazabilidad de las operaciones. En lugar de depender exclusivamente de documentación física, el sistema podrá combinar diferentes fuentes de información para comprobar que la prestación se realizó.

Entre los mecanismos que serán utilizados aparecen la validación online, el token digital de miPAMI, la identificación mediante DNI y los datos correspondientes a la facturación electrónica.

El sistema también contempla la utilización de información fiscal y registros específicos de los medicamentos entregados.

Firma, sello y comprobantes: qué elementos serán reemplazados

Uno de los aspectos que genera mayor modificación en la actividad cotidiana de las farmacias es la progresiva sustitución de documentación física.

De acuerdo con lo informado por COFA, el nuevo esquema permitirá avanzar hacia el reemplazo de la firma manuscrita y el sello físico, elementos tradicionalmente utilizados para respaldar la documentación relacionada con la dispensa.

También se contempla dejar atrás progresivamente el uso de comprobantes en papel y otros documentos materiales que forman parte del circuito administrativo.

La idea es que esos respaldos sean sustituidos por herramientas digitales capaces de registrar la operación y asociarla con los datos correspondientes.

No obstante, la modificación será gradual. Durante el período de transición, los procedimientos digitales y físicos coexistirán, por lo que las farmacias deberán continuar utilizando determinados mecanismos mientras se completa la adaptación.

Esta etapa resulta especialmente relevante porque permitirá detectar eventuales dificultades técnicas y operativas antes de avanzar hacia una utilización más extendida del sistema digital.

Troqueles: cuándo comenzará su eliminación progresiva

El troquel de los medicamentos es otro de los elementos que forma parte de la transformación.

La nueva operatoria contempla su eliminación progresiva, aunque no se trata de una desaparición inmediata. Durante la etapa de adaptación, continuará existiendo documentación física junto con los nuevos mecanismos digitales.

El período de convivencia fue establecido hasta el 30 de junio de 2027.

Esto significa que, durante la transición, las farmacias deberán adaptarse a los procedimientos digitales sin que necesariamente desaparezca de forma instantánea toda la documentación que actualmente se utiliza.

El objetivo es que el reemplazo pueda concretarse de manera ordenada, mientras los sistemas informáticos incorporan los controles necesarios para garantizar que la información de cada operación quede correctamente registrada.

La eliminación del troquel se vincula directamente con la incorporación de nuevos mecanismos de validación y trazabilidad.

Por eso, el cambio no consiste simplemente en dejar de pegar una etiqueta o comprobante. El nuevo modelo busca que la información que antes quedaba respaldada mediante elementos físicos pueda ser recuperada y verificada a través de diferentes registros digitales.

Qué datos se utilizarán para controlar la entrega de medicamentos

La nueva modalidad incorpora diferentes herramientas que permitirán comprobar la realización de las dispensas.

Uno de los elementos mencionados es el token digital de miPAMI, que se utilizará como parte del proceso de validación.

También tendrá importancia la identificación mediante el DNI de la persona que retira los medicamentos. De esta manera, la operación podrá quedar vinculada digitalmente con quien efectivamente concurrió a la farmacia.

A estos mecanismos se sumarán los datos correspondientes a la facturación electrónica, incluyendo herramientas como el CAE o CAEA, según las características de cada comprobante.

Otro componente será el registro de los medicamentos efectivamente dispensados, lo que permitirá asociar la información de la entrega con los datos registrados en el sistema.

También está prevista la certificación digital del Director Técnico de la farmacia, incorporando una instancia adicional de validación dentro del circuito.

Finalmente, uno de los puntos destacados es la posibilidad de realizar cruces informáticos entre la información validada por PAMI y los comprobantes fiscales electrónicos emitidos por las farmacias.

Cómo funcionarán los controles digitales

La digitalización permitirá que diferentes registros sean comparados entre sí para verificar la consistencia de la información.

Por ejemplo, los datos asociados con una determinada dispensa podrán vincularse con la información de la persona que retiró el medicamento, los productos entregados y el comprobante fiscal correspondiente.

Este tipo de integración busca generar un sistema en el que la trazabilidad de una operación no dependa exclusivamente de un documento físico.

El cambio también supone una modificación en las tareas administrativas que realizan las farmacias. Parte del trabajo que actualmente implica reunir, ordenar, conservar y presentar documentación en papel será trasladado hacia sistemas digitales.

Las entidades farmacéuticas tendrán participación en este proceso a través de sus nodos de comunicación e integración tecnológica.

Además, continuarán interviniendo en tareas relacionadas con la recepción, el control, la validación y la consolidación de las presentaciones digitales.

Qué pasará durante el período de transición

La transición será uno de los puntos centrales de la implementación.

Hasta el 30 de junio de 2027, la nueva Presentación Digital convivirá con la documentación física. De esta manera, las farmacias dispondrán de un período para adecuar sus procedimientos internos.

Durante esos meses, deberán adaptarse tanto los sistemas tecnológicos como las tareas administrativas relacionadas con la presentación de las dispensas.

La coexistencia de ambos modelos busca evitar que el cambio genere una interrupción en el circuito habitual de provisión y validación de medicamentos.

Para las farmacias, esto supone un período en el que deberán familiarizarse con las nuevas herramientas y, al mismo tiempo, mantener determinados procedimientos tradicionales.

El proceso también permitirá realizar ajustes sobre la operatoria a medida que aparezcan necesidades concretas.

Qué rol tendrán las entidades farmacéuticas

Las entidades que forman parte del convenio continuarán teniendo una función relevante durante la implementación.

Según informó COFA, participarán en los procedimientos vinculados con la recepción, el control, la validación y la consolidación de las presentaciones digitales.

Además, tendrán la posibilidad de realizar propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento del nuevo mecanismo.

Esto significa que la digitalización no quedará limitada a una modificación tecnológica. También requerirá cambios en los procedimientos internos y en la forma en que las farmacias interactúan con los sistemas de PAMI y con las entidades que participan del convenio.

La participación de las organizaciones farmacéuticas busca acompañar el proceso de adaptación y detectar posibles dificultades antes de que el sistema digital tenga una aplicación más amplia.

Una transformación que será gradual

El cambio planteado por PAMI representa una modernización progresiva del circuito administrativo asociado a la entrega de medicamentos.

La incorporación de la Presentación Digital permitirá avanzar hacia una operatoria con menor cantidad de papeles y mayor utilización de herramientas de validación electrónica.

Sin embargo, el proceso tendrá distintas etapas. La primera será la convivencia entre los sistemas digitales y físicos, que se mantendrá hasta el 30 de junio de 2027.

A partir de esa adaptación, el esquema podrá avanzar hacia una utilización más amplia de los registros digitales y hacia la reducción de los elementos físicos que actualmente intervienen en la presentación de las dispensas.

El horizonte establecido por la nueva adenda se extiende hasta el 31 de marzo de 2028, fecha hasta la cual fue prorrogado el convenio con las entidades farmacéuticas.

Qué deben tener en cuenta las farmacias

Ante la implementación de los nuevos procedimientos, COFA recomendó prestar especial atención a las comunicaciones oficiales relacionadas con el cambio.

La entidad pidió a las farmacias que desestimen cualquier comunicación sobre la nueva operatoria que no provenga de los canales correspondientes.

La recomendación apunta a evitar confusiones durante una etapa en la que pueden circular instrucciones, mensajes o informaciones no oficiales sobre el funcionamiento del sistema.

Por eso, las farmacias deberán considerar las comunicaciones emitidas por las entidades que participan formalmente del convenio y las indicaciones correspondientes a la implementación de la Presentación Digital.

El proceso tendrá un carácter progresivo y requerirá la adaptación de los sistemas utilizados para validar y presentar las dispensas.

En definitiva, el nuevo acuerdo entre PAMI y las entidades farmacéuticas abre una etapa de transformación de la operatoria vinculada con los medicamentos. La incorporación de herramientas digitales, la identificación de quien retira la medicación, la facturación electrónica y los cruces informáticos forman parte de un modelo que busca reducir paulatinamente el uso de documentación física.

El troquel, los sellos, las firmas manuscritas y los comprobantes en papel dejarán de ocupar progresivamente el lugar central que tienen en el esquema tradicional, aunque la transición se extenderá durante varios meses.

Para los afiliados, el cambio está principalmente relacionado con la forma en que PAMI y las farmacias registrarán y controlarán la entrega de los medicamentos, mientras que para las farmacias supondrá una modificación considerable de los procedimientos administrativos.

La fecha clave será el 30 de junio de 2027, cuando finalizará el período previsto de convivencia entre la Presentación Digital y la documentación física. En tanto, el convenio general tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2028.