El mensaje de la Iglesia para esta Navidad: "Que el pan le llegue a todos"

Asimismo, sostuvo a través de un comunicado que "no puede haber nadie que quede sin ese bien primario, principalmente los chicos, de lo contrario no hay modo posible de construir la paz". Ojea, quien además es obispo de la localidad de San Isidro, consideró que "si no nos preocupamos por ellos nos despreocupamos y si nos despreocupamos seremos hombres y mujeres sin horizonte, hombres y mujeres cuyas vidas no valen la pena".