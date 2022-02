El polémico tuit de Aníbal Fernández, desmenuzado por un usuario antiK: "Se la pasa haciéndose el machito"

Embed twitter-temp"> Analicemos este tuit parte a parte, porque está lleno de kirchnerismo.

“Dejemos las cosas en claro. Abre el tuit haciéndose el machito. Siempre necesita arrancar o terminar haciéndose el machito. Se la pasa haciéndose el machito. Tanto le interesa hacerse el machito que pareciera que no es machito".

“Acordé con Sergio Berni (etc.)” = “Me acabo de burlar de él por eso pero ahora resulta que no me burlo nada porque si no me linchan”.

“Mis compañeros subieron esa imagen” = “Mi querida Fabiola organizó la fiesta”: Acá vemos cómo un buen kirchnerista es, ante todo, un cagón que no duda en tirar a cualquiera bajo el tren, aun siendo su responsabilidad si no su culpa. Curioso en un machito tan machito".

Acá vemos cómo un buen kirchnerista es, ante todo, un cagón que no duda en tirar a cualquiera bajo el tren, aun siendo su responsabilidad si no su culpa.

“Me pareció un horror y lo borré” = “LES pareció un horror y lo borré”.

“Si alguien se sintió mal, pido disculpas” = “Acabo de decir que el tuit fue un horror y que lo tuve que borrar pero no me disculpo por la canallada sino por la molestia que algunos sintieron por la canallada”.

"Pocas veces tenemos oportunidad de ver tanto kirchnerismo en sólo 280 caracteres o menos", concluye Santana.