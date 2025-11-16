El profundo mensaje de Eugenia Tobal a su hija Ema con el recuerdo a su madre Ofelia: "Vacío en..."

"Hoy la miro y no puedo dejar de hacerlo, me quedo en sus ojos y me abrazo fuerte a esa nueva piel. Te amo hija“, finalizó ese pasaje de su libro que decidió compartir en las redes.

En aquella publicación editada en 2022 la actriz hacía referencia a la maternidad, el duelo y sus alrededores. En 2020, a solo dos meses de haber dado a luz a su hija Ema, fruto de su amor con Francisco García Ibar, la artista sufría la dura pérdida de su madre, quien luchaba contra el cáncer. La niña nació el 14 de diciciembre de 2019.

"Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... Tan sólo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntas. Cuándo nos reencontraremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca... Hasta el último día de tu viaje...", remarcaba con mucho dolor la actriz en una publicación a días de la pérdida de su mamá.

Eugenia Tobal aclaró si sigue o no en MasterChef Celebrity tras la polémica con Germán Martitegui

En las últimas semanas trascendió de un fuerte enojo de Eugenia Tobal con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity (Telefe) por las duras devoluciones del jurado.

Luego de que trascendiera que la producción de Telefe no habría aceptado un supuesto intento de renuncia de Tobal, la actriz rompió el silencio y enfrentó esa versión.

Marcela Tauro había mencionado en el ciclo Intrusos (América TV) que la producción del canal de las pelotitas no le permitía presentar su renuncia y que en caso de querer irse del reality tendría que ser de manera natural al quedar eliminada de la competencia gastronómica.

Lo cierto es que Pilar Smith le consultó directamente a la actriz por esta versión de si tenía intenciones de renunciar al programa, a lo que Eugenia fue categórica en su respuesta.

"Buen día. ¡No!", contestó de manera tajante la actriz ante lo que circuló sobre la versión de renuncia al programa que conduce Wanda Nara.