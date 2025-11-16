Rulo Schijman fue internado de urgencia: la inquietante foto desde la clínica

La apendicitis trata de una inflamación del apéndice, un pequeño órgano en forma de dedo que se encuentra en el intestino grueso, y la recuperación postoperatoria varía según el tipo de cirugía.

Para una apendicectomía simple (no complicada), puede tomar de una a dos semanas para volver a actividades normales, mientras que la recuperación completa para una cirugía abierta puede durar hasta seis u ocho semanas.

Si hubo perforación o una infección grave, el tiempo de recuperación es más largo y puede requerir drenaje y cuidado adicional.

El conductor se separó este año de Gabriela Sari tras 11 años de amor y una hija en común, Donna. "La decisión siempre cuesta tomarla. No es tan reciente. Lo fuimos charlando. A veces, no todo es de un día para el otro”, indicó la actriz sobre el fin del amor.

Rulo Schijman operado de urgencia de apendicitis

La furia al aire de Yanina Latorre con Rulo Schijman

Yanina Latorre expresó su fuerte enojo al aire con Rulo Schijman, después de que el ex cronista salió al cruce de la conductora de SQP (América Tv) ante la versión de romance de Gabriela Sari con Polito Pieres.

"A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: 'Rulo quiere volver'", dijo Rulo. Como era de esperar, la animadora no se quedó callada y pidió al instante que corten la nota y le respondió con todo.

"Lo odio a este pibe. Sos un inútil. ¿Me escuchaste a mí decirlo? En ningún momento dije: ‘porque no me interesas’. El otro día se viralizó una nota tuya con Maru Botana porque me criticaban a mí", comenzó indignada.

Y agregó sin vueltas: "Rulito, yo no me hago cargo de lo que lees en portales, y dejá de desmerecer el laburo de la gente que todos los días vamos al aire".

"Nunca dije una mentira. Es verdad y se ve que jodió. Cuentenme un éxito de Rulo. Todos lo conocemos por CQC", cerró picante la conductora poniendo en discusión la trayectoria en los medios de Rulo Schijman.