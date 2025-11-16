ANSES confirma el último aumento del año y un plus que eleva todos los haberes

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre

Con el aumento, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 a $340.746,35. A ese monto se suman el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $170.373,18, lo que eleva el ingreso total del mes a $581.119,53.

Jubilación mínima (diciembre 2025)

Haber mínimo: $340.746,35

Bono: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

Total final: $581.119,53

La jubilación máxima, en tanto, asciende de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, un incremento de $51.551,04. Sumado el aguinaldo de $1.146.450,19, los ingresos alcanzan $3.439.350,58.

PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra

El aumento también impacta en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se calcula como el 80% de la jubilación mínima. En diciembre, su haber será de $272.597,08, más el bono de $70.000 y el aguinaldo ($136.298,54), alcanzando un total de $478.895,62.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $238.522,44, a lo que se suma el bono y el aguinaldo, totalizando $427.783,67.

Las PNC para madres de siete hijos, que equivalen a la jubilación mínima, también cobrarán $581.119,53, y en los casos correspondientes se sumará la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.

AUH en diciembre: nuevo monto y cuánto se cobra en mano

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibe el incremento del 2,3%. Con esto, pasa de $119.691 a $122.444 por hijo.

Como todos los meses, ANSES paga el 80% de ese valor y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

AUH diciembre 2025

Monto total: $122.444

En mano (80%): $97.955,20

Retenido (20%): $24.488,80

Para hijos con discapacidad, el monto será de $398.697, con un pago directo de $318.957,60.

AUH Zona Austral: montos más altos

En provincias con adicional por zona, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa, los valores son superiores.

AUH Zona Austral

Por hijo: $159.178

Por hijo con discapacidad: $414.644,80

Monto en mano: $127.342,40 y $331.715,84, respectivamente.

SUAF: cuánto cobran los trabajadores registrados

Las Asignaciones Familiares del SUAF también suben con el aumento del 2,3%. En el primer rango, la asignación por hijo pasa de $59.851 a $61.228, mientras que la asignación por hijo con discapacidad asciende de $194.873 a $199.355.

Otros montos actualizados:

Nacimiento: $71.368

Adopción: $426.710

Matrimonio: $106.950

También se actualizaron los topes de ingreso familiar para acceder al SUAF:

Tope individual: $2.510.042

Tope familiar: $5.020.084

Esto permitirá que más trabajadores registrados puedan cobrar asignaciones en diciembre.

Cuándo se paga el aumento, el bono y el aguinaldo

ANSES informó que el incremento, el bono y el medio aguinaldo se pagarán desde el 9 de diciembre, según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados con haberes mínimos, seguidos por PUAM y PNC. La AUH, el SUAF y otras asignaciones se liquidarán en la misma semana según el cronograma habitual.

El calendario definitivo se publicará en los primeros días de diciembre en Mi ANSES y en el sitio oficial del organismo.

Cómo consultar el monto exacto a cobrar

Los beneficiarios pueden verificar sus haberes actualizados a través de:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

App Mi ANSES (Android y iOS)

Línea 130

Oficinas de ANSES con turno previo

Allí también podrán descargar recibos digitales y confirmar si les corresponde la Tarjeta Alimentar, el bono o complementos.