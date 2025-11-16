Las fotos de la íntima comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer, con una curiosa similitud familiar

Marcela Kloosterboer vivió un fin de semana muy especial al celebrar la primera comunión de su hija Juana, fruto de su amor con su esposo Fernando Sieling.
La actriz Marcela Kloosterboer mostró las imágenes de la primera comunión de su hija Juana y contó la concidencia entre ese evento religioso con el pasado familiar.
La actriz mostró detalles de la íntima ceremonia religiosa del sábado a través de un posteo en su cuenta de Instagram y contó el particular dato que unió este evento con otro sucedido años antes.
Kloosterboer contó que la primera comunión de su hija se dio justo en la misma iglesia y día en que se había casado con Sieling en 2014, quienes dieron el sí en la Iglesia Santa Teresa de Pilar.
"Ayer Juana tomó su primera comunión. Lo quiso hacer y la acompañamos, no la habíamos bautizado cuando nació así que este año fue bautismo y comunión", comentó la artista en un posteo que tuvo miles de likes entre elllos de varias famosas como Eleonora Wexler, Eugenia Tobal y Paula Chaves, entre otras.
"Y Justo fue el mismo día y en la misma iglesia que nos habíamos casado 11 años atrás. Ayer volvimos con nuestros dos hijos y un largo camino recorrido sin dudas nos transformamos", reflexionó a flor de piel sobre la familia formada.
Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling se conocen desde hace más de 15 años y el amor surgió a través de una cena con amigos en común en 2007, y llevan juntos alrededor de 15 años.
De su matrimonio tienen dos hijos: Juana, nacida en 2016, y Otto, quien llegó al mundo en 2019. En esta nota mirá las fotos de lo que fue la primera comunión de Juana, la hija de Kloosterboer y Sieling.
Marcela Kloosterboer recordó en una entrevista con el periodista Nicolás Peralta el día que enfrentó a Adrián Suar por un motivo en especial: poder irse de viaje de egresados a Bariloche, el sueño de todo adolescente a punto de terminar el colegio secundario.
“Creo que siempre puse mucha cabeza en no perderme esas cosas”, aseguró la ex Verano del 98 y Dibu, entre otras ficciones. En ese contexto, al hacer un repaso por su carrera artística, la actriz contó el día que le tocó negociar con Adrián Suar la cantidad de días que se tomaría para su viaje de egresados.
“Recuerdo que hablé con Adrián Suar en ese momento y le dije: ‘Como sea, estos 10 días yo me voy’. Me quiso dar solo cinco días, pero fui inflexible. ‘No, me voy diez y si no, me voy del programa’, le aclaré”, contó la artista sobre el planteo que le hizo al dueño de la productora Pol-Ka.
Y agregó qué respuesta recibió de él: “Fue una conversación y al final lo pude hacer. Adrián siempre me acompañó”.
Por último, Marcela Kloosterboer reflexionó sobre la importancia de mantener, dentro de lo posible, una adolescencia similar a la del resto de lo chicos en medio de la fama y los trabajos en televisión.
“Había situaciones que obviamente me perdía y era inevitable. Por ejemplo, todas mis amigas se iban de vacaciones a Pinamar y yo estaba grabando. Por ahí me escapaba un fin de semana, que mi mamá me llevaba y después me volvía. Pero como la pasaba bien grabando, no era que lo sufría”, consideró la actriz.
Y cerró a modo de reflexión sobre lo vivido en aquellos años: “Miro para atrás y digo: ‘Qué bueno no haberme perdido esas cosas porque forman parte de mi vida, de mi infancia y mi adolescencia’. Estoy orgullosa de haberlo podido vivir y lo recuerdo con mucha alegría”.