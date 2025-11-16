Las fotos de la íntima comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer, con una curiosa similitud familiar

"Y Justo fue el mismo día y en la misma iglesia que nos habíamos casado 11 años atrás. Ayer volvimos con nuestros dos hijos y un largo camino recorrido sin dudas nos transformamos", reflexionó a flor de piel sobre la familia formada.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling se conocen desde hace más de 15 años y el amor surgió a través de una cena con amigos en común en 2007, y llevan juntos alrededor de 15 años.

De su matrimonio tienen dos hijos: Juana, nacida en 2016, y Otto, quien llegó al mundo en 2019. En esta nota mirá las fotos de lo que fue la primera comunión de Juana, la hija de Kloosterboer y Sieling.

Marcela Kloosterboer comunion hija juana 4

Marcela Kloosterboer comunion hija juana 3

Marcela Kloosterboer comunion hija juana 5

Marcela Kloosterboer comunion hija juana 2

Marcela Kloosterboer recordó cuando se le plantó a Adrián Suar por un motivo particular

Marcela Kloosterboer recordó en una entrevista con el periodista Nicolás Peralta el día que enfrentó a Adrián Suar por un motivo en especial: poder irse de viaje de egresados a Bariloche, el sueño de todo adolescente a punto de terminar el colegio secundario.

“Creo que siempre puse mucha cabeza en no perderme esas cosas”, aseguró la ex Verano del 98 y Dibu, entre otras ficciones. En ese contexto, al hacer un repaso por su carrera artística, la actriz contó el día que le tocó negociar con Adrián Suar la cantidad de días que se tomaría para su viaje de egresados.

“Recuerdo que hablé con Adrián Suar en ese momento y le dije: ‘Como sea, estos 10 días yo me voy’. Me quiso dar solo cinco días, pero fui inflexible. ‘No, me voy diez y si no, me voy del programa’, le aclaré”, contó la artista sobre el planteo que le hizo al dueño de la productora Pol-Ka.

Y agregó qué respuesta recibió de él: “Fue una conversación y al final lo pude hacer. Adrián siempre me acompañó”.

Por último, Marcela Kloosterboer reflexionó sobre la importancia de mantener, dentro de lo posible, una adolescencia similar a la del resto de lo chicos en medio de la fama y los trabajos en televisión.

“Había situaciones que obviamente me perdía y era inevitable. Por ejemplo, todas mis amigas se iban de vacaciones a Pinamar y yo estaba grabando. Por ahí me escapaba un fin de semana, que mi mamá me llevaba y después me volvía. Pero como la pasaba bien grabando, no era que lo sufría”, consideró la actriz.

Y cerró a modo de reflexión sobre lo vivido en aquellos años: “Miro para atrás y digo: ‘Qué bueno no haberme perdido esas cosas porque forman parte de mi vida, de mi infancia y mi adolescencia’. Estoy orgullosa de haberlo podido vivir y lo recuerdo con mucha alegría”.