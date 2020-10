"Me empiezo a sentir bien": Donald Trump compartió un video para evitar la polémica y aclarar su estado de salud

Donald Trump filmó un mensaje desde el Hospital en el que se encuentra internado.

Tras la polémica sobre su estado de salud en base a las contradicciones que trascendieron por parte de médicos y el personal que lo rodea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video en las redes sociales desde el hospital donde se encuentra internado para aclarar su situación.

"Sólo quiero decirles que me empiezo a sentir bien. Seguiremos viendo que pasa en los próximos días hasta tener los resultados", aseguró el mandatario desde el Centro Médico Walter Reed, en Maryland, Washington.

Y agregó: "Quiero empezar agradeciendo a todo el personal médico, doctores, enfermeros y al centro médico, que es el mejor en el mundo. Agradecerles también por el maravilloso trabajo que vienen haciendo. Vine acá porque no me estaba sintiendo muy bien y ahora me estoy sintiendo bien".

Pensando en su regreso, se mostró esperanzado en "estar de vuelta pronto" y así poder "terminar la campaña de la manera en la que lo estamos haciendo, estamos orgullosos de eso".

"Esto es algo que me pasó y le ha pasado a millones de personas alrededor del mundo, y no estoy luchando solo por las personas en América, sino por todo el mundo", agregó.

Si bien no especificó el tratamiento que está recibiendo, el presidente estadounidense habló de "milagros", haciendo referencia a los "medicamentos que estuve tomando en estos días".

Por su parte, Trump se encargó de aclarar que le dieron "la oportunidad de quedarme en la Casa Blanca" pero que finalmente tomó la decisión de hospitalizarse por precaución para poder "estar al frente de América, el país más poderoso del mundo".

Sobre el estado de su esposa y primera dama, Melania Trump, dijo: "La está llevando muy bien y eso no solo me hace feliz a mí, sino también al país".

"En los próximos día sabremos con certeza cómo seguiremos", concluyó.