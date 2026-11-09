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Escándalo en Paraguay: allanaron la mansión de Santiago Peña y descubrieron una bóveda oculta

El Ministerio Público encabezó un operativo de allanamiento en la mansión de verano del destituido expresidente. Allí hallaron descubrieron una bóveda escondida detrás de una pared falsa.

Encontraron una bóveda oculta con tecnología israelí en la mansión de Santiago Peña (Foto: archivo).

Encontraron una bóveda oculta con tecnología israelí en la mansión de Santiago Peña (Foto: archivo).

La conmoción política e institucional en Paraguay sumó un revelador capítulo judicial. En el marco de las investigaciones por presuntos hechos punibles vinculados a la causa del Ueno Bank, el Ministerio Público encabezó un operativo de allanamiento en la mansión de verano del destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona residencial de Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción.

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El ahora ex presidente deberá cumplir prisión domiciliaria. (Foto: archivo).

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, en una propiedad cotizada en 2 millones de dólares que cuenta con 1.015 metros cuadrados construidos en un predio de más de 5.000 metros cuadrados.

Durante la inspección del inmueble, las fuerzas de seguridad descubrieron una bóveda secreta escondida detrás de una pared falsa. El compartimento blindado cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de tecnología israelí que incluiría un mecanismo de reconocimiento de iris, lo que impidió su apertura inmediata.

Ante esta complicación técnica, el fiscal Christian Benítez confirmó ante la prensa que las autoridades evalúan realizar una detonación controlada si no logran ingresar por otra vía, o bien trasladar a Peña o a un familiar hasta la residencia para que active el acceso.

El exmandatario se encuentra actualmente imputado y cumpliendo prisión preventiva en la sede militar del Regimiento Escolta Presidencial en la capital, donde además le requisaron su teléfono celular por orden del juez penal de Garantías Humberto Otazú.

Por qué está bajo investigación la mansión de Santiago Peña y su relación con el Ueno Bank

La residencia de verano quedó bajo la lupa judicial debido a las sospechosas operaciones crediticias utilizadas para financiar su edificación entre los años 2024 y 2025, período en el cual Peña ejercía la presidencia del país.

Según la documentación citada por los investigadores, la construcción de la vivienda demandó un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (entre 1,2 y 1,3 millones de dólares), los cuales fueron financiados de manera directa a través de la entidad bancaria investigada.

El elemento central que derivó en la imputación y en los operativos judiciales recae en las condiciones financieras acordadas. El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank le otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (unos 567.254 dólares).

Las cuotas mensuales fijadas para la devolución del crédito ascendían a 239 millones de guaraníes (38.250 dólares), una cifra que equivalía a seis veces el salario mensual que percibía como jefe de Estado, marcando una clara desproporción entre sus ingresos oficiales y los compromisos asumidos.

En pocas palabras

  • Hallazgo en Paraguay: Allanan mansión de Santiago Peña y descubren bóveda oculta con tecnología israelí.
  • Financiamiento de mansión: Investigación sobre préstamos de Ueno Bank para construir la propiedad entre 2024 y 2025.
  • Detalles del crédito: Préstamos de Ueno Bank equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.
Resumen generado por Thinkindot AI
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