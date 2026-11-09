Escándalo en Paraguay: allanaron la mansión de Santiago Peña y descubrieron una bóveda oculta

El exmandatario se encuentra actualmente imputado y cumpliendo prisión preventiva en la sede militar del Regimiento Escolta Presidencial en la capital, donde además le requisaron su teléfono celular por orden del juez penal de Garantías Humberto Otazú.

Por qué está bajo investigación la mansión de Santiago Peña y su relación con el Ueno Bank

La residencia de verano quedó bajo la lupa judicial debido a las sospechosas operaciones crediticias utilizadas para financiar su edificación entre los años 2024 y 2025, período en el cual Peña ejercía la presidencia del país.

Según la documentación citada por los investigadores, la construcción de la vivienda demandó un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (entre 1,2 y 1,3 millones de dólares), los cuales fueron financiados de manera directa a través de la entidad bancaria investigada.

El elemento central que derivó en la imputación y en los operativos judiciales recae en las condiciones financieras acordadas. El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank le otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (unos 567.254 dólares).

Las cuotas mensuales fijadas para la devolución del crédito ascendían a 239 millones de guaraníes (38.250 dólares), una cifra que equivalía a seis veces el salario mensual que percibía como jefe de Estado, marcando una clara desproporción entre sus ingresos oficiales y los compromisos asumidos.