Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez por el Día de la Madre: el gesto que nadie esperaba

¿Qué romántico detalle tuvo Mauro Icardi con La China Suárez que causó furor entre sus seguidores?

Con el correr de los días, el vínculo sentimental entre Mauro Icardi y la China Suárez se afianza cada vez más, al punto de que ya se los puede considerar casi como una familia ensamblada viviendo bajo el mismo techo en Estambul. Aunque para que esa imagen sea completa, aún resta que el delantero logre establecer una relación fluida con sus hijas, quienes siguen siendo parte del conflicto legal y emocional que mantiene con Wanda Nara.

En lo que respecta a la vida cotidiana de Icardi y la China, ambos se muestran plenamente instalados en Turquía, donde los tres hijos de ella ya asisten al colegio. Esta rutina familiar es algo que los dos comparten con frecuencia en sus perfiles sociales, dejando ver cómo se adaptaron a su nueva realidad.

Recientemente, la ex protagonista de Casi Ángeles publicó en sus Stories de Instagram una muestra del cariño que recibió por parte del jugador del Galatasaray, quien la sorprendió tras una salida por la torre de Gálata con Rufina, Magnolia y Amancio —una excursión elegida especialmente por el más pequeño— con un espectacular ramo de flores. Y no se trató de un ramo cualquiera, sino de las flores preferidas de la actriz. Por eso, más enamorada que nunca del hombre por el que no dudó en enfrentarse a gran parte del país, Suárez no tardó en capturar el gesto con su celular y compartirlo orgullosa en sus redes.

Pero eso no fue lo único: la actriz también quiso contarle a sus casi ocho millones de seguidores de dónde provenía ese delicado ramo de peonías rosadas. En la imagen que subió, dejó en claro el momento de plenitud emocional que vive junto al ex de Wanda Nara: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió, acompañando la frase con un emoji de carita derretida y otro de corazón rosa. Como era de esperarse, Mauro Icardi replicó la publicación en sus propias redes, reafirmando así las palabras de Suárez sobre esta historia de amor que tuvo su origen en medio de un escándalo mediático sin precedentes hace cuatro años, conocido como el Wandagate, y que desde hace casi doce meses decidieron vivir sin reservas, apostando a construir una nueva familia.

¿Será que una vez que se concrete el divorcio con la mayor de las Nara, Mauro Icardi formalice su relación con la China Suárez en el registro civil? Solo el tiempo lo dirá.

