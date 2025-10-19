A24.com

Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez por el Día de la Madre: el gesto que nadie esperaba

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi saludó a la China Suárez por el Día de la Madre con una foto romántica.

19 oct 2025, 18:11
Icardi y China Suárez (1)
Icardi y China Suárez (1)

Este domingo 19 de octubre, en el Día de la Madre, Mauro Icardi decidió homenajear a una de las mujeres más importantes de su vida: la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, el delantero del Galatasaray compartió una postal en la que se lo ve abrazado a la actriz, ambos sonrientes y disfrutando de un momento íntimo al aire libre.

“Feliz Día a esta gran mamá”, escribió Mauro junto a un emoji de una rosa. Desde hace meses, ambos conviven en Turquía y han formado una sólida familia ensamblada, compartiendo rutinas, viajes y momentos cotidianos que suelen mostrar en redes.

En una historia siguiente, Icardi también saludó a su propia madre con una foto juntos, reconociendo su presencia en este día tan especial. Por otro lado, lo que no llamó la atención fue la ausencia de un saludo para Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Este silencio virtual se da en medio de un prolongado conflicto judicial y mediático entre Icardi y Nara, que incluye disputas por la tenencia de las niñas y acuerdos económicos. Mientras tanto, Mauro continúa apostando a su relación con la China, con quien parece atravesar uno de los momentos más estables y románticos de su vida.

dia de la madre china suarez e icardi

¿Qué romántico detalle tuvo Mauro Icardi con La China Suárez que causó furor entre sus seguidores?

Con el correr de los días, el vínculo sentimental entre Mauro Icardi y la China Suárez se afianza cada vez más, al punto de que ya se los puede considerar casi como una familia ensamblada viviendo bajo el mismo techo en Estambul. Aunque para que esa imagen sea completa, aún resta que el delantero logre establecer una relación fluida con sus hijas, quienes siguen siendo parte del conflicto legal y emocional que mantiene con Wanda Nara.

En lo que respecta a la vida cotidiana de Icardi y la China, ambos se muestran plenamente instalados en Turquía, donde los tres hijos de ella ya asisten al colegio. Esta rutina familiar es algo que los dos comparten con frecuencia en sus perfiles sociales, dejando ver cómo se adaptaron a su nueva realidad.

Recientemente, la ex protagonista de Casi Ángeles publicó en sus Stories de Instagram una muestra del cariño que recibió por parte del jugador del Galatasaray, quien la sorprendió tras una salida por la torre de Gálata con Rufina, Magnolia y Amancio —una excursión elegida especialmente por el más pequeño— con un espectacular ramo de flores. Y no se trató de un ramo cualquiera, sino de las flores preferidas de la actriz. Por eso, más enamorada que nunca del hombre por el que no dudó en enfrentarse a gran parte del país, Suárez no tardó en capturar el gesto con su celular y compartirlo orgullosa en sus redes.

Pero eso no fue lo único: la actriz también quiso contarle a sus casi ocho millones de seguidores de dónde provenía ese delicado ramo de peonías rosadas. En la imagen que subió, dejó en claro el momento de plenitud emocional que vive junto al ex de Wanda Nara: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió, acompañando la frase con un emoji de carita derretida y otro de corazón rosa. Como era de esperarse, Mauro Icardi replicó la publicación en sus propias redes, reafirmando así las palabras de Suárez sobre esta historia de amor que tuvo su origen en medio de un escándalo mediático sin precedentes hace cuatro años, conocido como el Wandagate, y que desde hace casi doce meses decidieron vivir sin reservas, apostando a construir una nueva familia.

¿Será que una vez que se concrete el divorcio con la mayor de las Nara, Mauro Icardi formalice su relación con la China Suárez en el registro civil? Solo el tiempo lo dirá.

IG China Suárez en la torre de Galata
IG China Suárez - flores

     

 

Se habló de
Mauro Icardi China Suárez

