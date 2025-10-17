En vivo Radio La Red
Deportes
Escándalo
Europa
Escándalo en italia

El escándalo de un conocido basquetbolista argentino y una enfermera que estalló en Europa

El jugador de la Selección argentina de básquetbol y su mujer protagonizaron un duro incidente con unos paramédicos. Juega en Italia y es uno de los que tiene la pesada responsabilidad del relevo de la "generación de oro".

por Roberto Adrián Maidana |
Luca Vildoza

Luca Vildoza, base del seleccionado argentino de básquet, arrestado en Italia. (foto: Gentileza Mundobásquet)

El base de la selección argentina de básquetbol, Luca Vildoza tiene un grave problema en Italia. Es jugador del Virtus de Bolonia y fue detenido, junto con su mujer, por agredir a personal médico de una ambulancia por un incidente en el tránsito. Estuvo involucrada una enfermera de la ambulancia en el hecho por el que debió intervenir la Policía que resolvió detener al jugador argentino y a su mujer, Milica Tasic, serbia y también deportista: juega profesionalmente al voleibol.

Leé también Escándalo: investigan una violación a una de las enfermeras de Michael Schumacher
escandalo: investigan una violacion a una de las enfermeras de michael schumacher

Luca Vildoza tiene 30 años y fue uno de los jóvenes que se incorporó al seleccionado argentino con la durísima tarea de ser el relevo de la generación dorada, encabezada por Manu Ginóbili como su líder. Pero este episodio, no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de un rectángulo de básquet en el que se enfrentan 10 jugadores en un partido.

La reacción de Vildoza y su mujer, contra el equipo médico de la ambulancia - de nuevo, por un incidente vial - terminó con la pareja de los basquetbolistas en la celda de una comisaría.

el auto y la ambulancia en el incidente de Vildoza
El inicio de los incidentes. Vildoza y su esposa, embarazada, en el auto azul, no pueden avanzar porque una ambulancia detenida les corta el paso. (Foto: Gentileza La Repubblica)

Luca Vildoza, detenido en Italia por un escándalo en la vía pública

Luca Vildoza, es base del Virtus de la ciudad de Bolonia. Estaba en un auto junto con su esposa, Milica Tasic, voleibolista serbia, y protagonizaron un escándalo por el que terminaron arrestados por la Policía. Iban en su auto durante la noche y, según la reconstrucción por las denuncias, el jugador argentino se enojó con los responsables de una ambulancia que esperaba para marcar una dirección de emergencia.

Vildoza, que no podía pasar, encendió las luces altas de su vehículo e insultó al personal de la Cruz Roja. Poco después, más adelante, en Viale Silvani, el coche de Vildoza supuestamente obstruyó el paso de la ambulancia frenando y maniobrando hasta llegar a una nueva señal de stop. En ese momento, el jugador, creyendo que los paramédicos estaban en su camino, agarró a uno de ellos por el cuello. Su esposa intervino entonces, tirándole del pelo a una enfermera. Eran casi las 23:30 y la escena fue observada por una patrulla de carabineros. El paramédico fue examinado en urgencias y dado de alta. Los dos trabajadores de la Cruz Roja eran voluntarios.

La mujer de Vildoza, por su agresión personal, se exponía a pasar 5 días de arresto. Vildoza pasó la noche en la comisaría. Ambos están acusados de agredir a personal sanitario. El equipo de basquetbol, partirá hacia Lyon esta tarde. El club está trabajando con sus abogados y emitirá un comunicado en breve, ya que no se sabe si el argentino podrá viajar con autorización judicial o si el club le dará alguna sanción disciplinaria.

Mientras tanto, la Autoridad Sanitaria Local (AUSL) ha condenado el incidente. "Es inaceptable que estos incidentes sigan ocurriendo", declaró la directora general de la autoridad sanitaria, Anna Maria Petrini.

Continuó: "Es inaceptable que nuestros profesionales sanitarios, que trabajan para rescatar, asistir y tratar a los ciudadanos, sean objeto de agresiones tanto verbales como físicas. Condenamos esto rotundamente. Investigaremos el caso a fondo y realizaremos las evaluaciones necesarias".

La defensa del jugador argentino, presentó otro punto de vista. “El fiscal renunció al juicio por trámite inmediato, a la espera de mayores investigaciones”, explicó el abogado Mattia Grassani, que representa a Vildoza y a su esposa.

Mi asistido fue puesto en libertad, al igual que su esposa, y está libre para viajar con el equipo para el partido de Euroliga. Dentro de las próximas 96 horas se llevará a cabo una audiencia técnica para verificar si existían los fundamentos del arresto efectuado anoche, el cual, de todos modos, ya fue revocado por el magistrado. Incluso si llegaran a convalidar el arresto y, por lo tanto, consideraran correcta la actuación de anoche, el jugador hoy está y seguirá estando en libertad incondicional, porque la notificación de su liberación ya fue emitida”.

Según la defensa, se habría producido una discusión que terminó en un forcejeo con los operadores, pero habría habido acciones recíprocas y no una agresión iniciada por el jugador.

Grassani agregó: “Ese forcejeo, esa pelea, habría sido mutua. El jugador tenía apuro por volver a su casa y no quería ser bloqueado por una ambulancia que, cruzada en la avenida, le impedía avanzar, porque su esposa está embarazada, era tarde y llevaban comida para cenar antes de dormir, ya que él debía partir hoy hacia el compromiso de Euroliga. Sea lo que haya sido, no fue una acción unilateral del jugador, sino que mi defendido se defendió de una actitud que consideró ilegítima por parte de la ambulancia, que le impedía continuar con el auto”.

Pero la Cruz Roja insistió con la postura del personal de la ambulancia. Según la organización, los integrantes de la ambulancia “supieron manejar con profesionalismo, valentía y espíritu de servicio una situación francamente incomprensible”.

A través de un comunicado, agregó que “episodios como el ocurrido anoche en Bolonia son deplorables, pero no harán disminuir el compromiso de las mujeres y los hombres de la Cruz Roja Italiana por cumplir del mejor modo el servicio que han decidido ofrecer a la comunidad”.

medalla de plata en China
Vildoza en la selección argentina de básquet. Con Luis Scola, medalla de plata en el mundial de China. (Foto: Gentileza Basquet plus)

Vildoza: momento de gloria con la selección de básquet

Como señalamos, Luca Vildoza llegó a la selección en el duro momento del relevo generacional. Nada menos que para tomar la posta del mejor equipo de básquet de la Argentina en toda su historia. En el caso personal, Vildoza, surgido de Quilmes de Mar del Plata, fue convocado con una tarea nada sencilla. Jugar en su puesto de base, el lugar que ocuparon "Pepe" Sánchez, el "puma" Montecchia y por momentos, el propio Ginóbili.

En la transición, la continuidad de otro "monstruo sagrado de la generación dorada", como Luis Scola, hizo el primer paso más fácil. Los éxitos continuaron: Por ejemplo, ambos, formaron el equipo que consiguió la medalla de plata en el campeonato mundial de China en 2019.

La trayectoria personal de Vildoza también ha sido meritoria. De Quilmes fue a España, llegó a la NBA en 2022, regresó a Quilmes para partir nuevamente a Europa. Jugo en el Estrella Roja, el club más importante de Serbia y uno de los mejores del mundo, fuera de la NBA. Luego pasó por dos clubes muy ponderados de Grecia ( el Panathinaikos y el Olympiakos) y esta temporada, llegó al Virtus de la ciudad italiana de Bolonia.

En las últimas horas, llegó un poco de tranquilidad para el base argentino. Su club emitió un comunicado con respaldo para él: "El jugador y su esposa, mientras regresaban en auto a su domicilio después del partido disputado en el "PalaDozza", considerándose víctimas de un comportamiento ilegítimo por parte de terceros, tuvieron un enfrentamiento con un operador sanitario que se encontraba en un vehículo de la Cruz Roja Italiana", dice en su parte inicial.

También apunta a la responsabilidad de los miembros de la ambulancia como lo que iniciaron la trifulca. Por lo tanto, mientras continúa la acción judicial, el club decidió: "El jugador, por lo tanto, se dispone a viajar con normalidad junto al resto del primer equipo para el compromiso de Euroliga en Lyon”.

Por Roberto Adrián Maidana
