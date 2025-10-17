El escándalo de un conocido basquetbolista argentino y una enfermera que estalló en Europa

Vildoza, que no podía pasar, encendió las luces altas de su vehículo e insultó al personal de la Cruz Roja. Poco después, más adelante, en Viale Silvani, el coche de Vildoza supuestamente obstruyó el paso de la ambulancia frenando y maniobrando hasta llegar a una nueva señal de stop. En ese momento, el jugador, creyendo que los paramédicos estaban en su camino, agarró a uno de ellos por el cuello. Su esposa intervino entonces, tirándole del pelo a una enfermera. Eran casi las 23:30 y la escena fue observada por una patrulla de carabineros. El paramédico fue examinado en urgencias y dado de alta. Los dos trabajadores de la Cruz Roja eran voluntarios.

La mujer de Vildoza, por su agresión personal, se exponía a pasar 5 días de arresto. Vildoza pasó la noche en la comisaría. Ambos están acusados de agredir a personal sanitario. El equipo de basquetbol, partirá hacia Lyon esta tarde. El club está trabajando con sus abogados y emitirá un comunicado en breve, ya que no se sabe si el argentino podrá viajar con autorización judicial o si el club le dará alguna sanción disciplinaria.

Mientras tanto, la Autoridad Sanitaria Local (AUSL) ha condenado el incidente. "Es inaceptable que estos incidentes sigan ocurriendo", declaró la directora general de la autoridad sanitaria, Anna Maria Petrini.

Continuó: "Es inaceptable que nuestros profesionales sanitarios, que trabajan para rescatar, asistir y tratar a los ciudadanos, sean objeto de agresiones tanto verbales como físicas. Condenamos esto rotundamente. Investigaremos el caso a fondo y realizaremos las evaluaciones necesarias".

La defensa del jugador argentino, presentó otro punto de vista. “El fiscal renunció al juicio por trámite inmediato, a la espera de mayores investigaciones”, explicó el abogado Mattia Grassani, que representa a Vildoza y a su esposa.

“Mi asistido fue puesto en libertad, al igual que su esposa, y está libre para viajar con el equipo para el partido de Euroliga. Dentro de las próximas 96 horas se llevará a cabo una audiencia técnica para verificar si existían los fundamentos del arresto efectuado anoche, el cual, de todos modos, ya fue revocado por el magistrado. Incluso si llegaran a convalidar el arresto y, por lo tanto, consideraran correcta la actuación de anoche, el jugador hoy está y seguirá estando en libertad incondicional, porque la notificación de su liberación ya fue emitida”.

Según la defensa, se habría producido una discusión que terminó en un forcejeo con los operadores, pero habría habido acciones recíprocas y no una agresión iniciada por el jugador.

Grassani agregó: “Ese forcejeo, esa pelea, habría sido mutua. El jugador tenía apuro por volver a su casa y no quería ser bloqueado por una ambulancia que, cruzada en la avenida, le impedía avanzar, porque su esposa está embarazada, era tarde y llevaban comida para cenar antes de dormir, ya que él debía partir hoy hacia el compromiso de Euroliga. Sea lo que haya sido, no fue una acción unilateral del jugador, sino que mi defendido se defendió de una actitud que consideró ilegítima por parte de la ambulancia, que le impedía continuar con el auto”.

Pero la Cruz Roja insistió con la postura del personal de la ambulancia. Según la organización, los integrantes de la ambulancia “supieron manejar con profesionalismo, valentía y espíritu de servicio una situación francamente incomprensible”.

A través de un comunicado, agregó que “episodios como el ocurrido anoche en Bolonia son deplorables, pero no harán disminuir el compromiso de las mujeres y los hombres de la Cruz Roja Italiana por cumplir del mejor modo el servicio que han decidido ofrecer a la comunidad”.

medalla de plata en China Vildoza en la selección argentina de básquet. Con Luis Scola, medalla de plata en el mundial de China. (Foto: Gentileza Basquet plus)

Vildoza: momento de gloria con la selección de básquet

Como señalamos, Luca Vildoza llegó a la selección en el duro momento del relevo generacional. Nada menos que para tomar la posta del mejor equipo de básquet de la Argentina en toda su historia. En el caso personal, Vildoza, surgido de Quilmes de Mar del Plata, fue convocado con una tarea nada sencilla. Jugar en su puesto de base, el lugar que ocuparon "Pepe" Sánchez, el "puma" Montecchia y por momentos, el propio Ginóbili.

En la transición, la continuidad de otro "monstruo sagrado de la generación dorada", como Luis Scola, hizo el primer paso más fácil. Los éxitos continuaron: Por ejemplo, ambos, formaron el equipo que consiguió la medalla de plata en el campeonato mundial de China en 2019.

La trayectoria personal de Vildoza también ha sido meritoria. De Quilmes fue a España, llegó a la NBA en 2022, regresó a Quilmes para partir nuevamente a Europa. Jugo en el Estrella Roja, el club más importante de Serbia y uno de los mejores del mundo, fuera de la NBA. Luego pasó por dos clubes muy ponderados de Grecia ( el Panathinaikos y el Olympiakos) y esta temporada, llegó al Virtus de la ciudad italiana de Bolonia.

En las últimas horas, llegó un poco de tranquilidad para el base argentino. Su club emitió un comunicado con respaldo para él: "El jugador y su esposa, mientras regresaban en auto a su domicilio después del partido disputado en el "PalaDozza", considerándose víctimas de un comportamiento ilegítimo por parte de terceros, tuvieron un enfrentamiento con un operador sanitario que se encontraba en un vehículo de la Cruz Roja Italiana", dice en su parte inicial.

También apunta a la responsabilidad de los miembros de la ambulancia como lo que iniciaron la trifulca. Por lo tanto, mientras continúa la acción judicial, el club decidió: "El jugador, por lo tanto, se dispone a viajar con normalidad junto al resto del primer equipo para el compromiso de Euroliga en Lyon”.