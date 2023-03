Esteban Trebucq: "A nadie le importa que maten niños en Argentina"

"A nadie le importa que maten niños en Argentina, menos a la clase dirigente, que son comentaristas de la realidad". "A nadie le importa que maten niños en Argentina, menos a la clase dirigente, que son comentaristas de la realidad".

"No se ha hecho absolutamente nada sobre la amenaza a la familia Roccuzzo. El gobierno de Rosario o evidentemente o está atado de pies y manos o está desbordado o en alguna parte tiene algún grado de connivencia".

"Se afanaron un inodoro de esta casa y un tanque de agua. Va a quedar la imagen del Gobierno de Alberto como esto: llevándose un inodoro".

"No existe la justicia por mano propia en un Estado de Derecho"

"En Rosario hay tantos días como gente asesinada. Estuve en Rosario y no vi ni un patrullero. ¿Alguien va a ser algo o no?"

El editorial de Esteban Trebucq en La Cruel Verdad