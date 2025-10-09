Una protesta de pilotos complica la previa del fin de semana largo: qué vuelos se verán afectados

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

Frente a la convocatoria, Aerolíneas emitió un comunicado en el que lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que trabaja para “mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

En ese texto, la compañía también destacó su situación financiera actual: “Esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

La empresa agregó que su proceso de recuperación “requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”.

el-gobierno-dicto-la-conciliacion-obligatoria-para-frenar-el-paro-de-pilotos-foto-na-damian-dopacio-QTSQCRNXMVBSNNP6BWY2MC2WLY

Recomendaciones para los pasajeros

Desde la aerolínea de bandera pidieron a los usuarios con vuelos programados entre las 15:30 y las 20:30 de este jueves que verifiquen su correo electrónico para recibir actualizaciones sobre eventuales cambios de horario o reprogramaciones.

Además, recomendaron consultar el estado de los vuelos en el sitio web de la empresa o a través de las aplicaciones móviles oficiales. En el caso de los pasajes adquiridos por medio de agencias de viaje, la compañía sugirió realizar las consultas directamente con el operador correspondiente.

“Pedimos comprensión a nuestros pasajeros y los alentamos a mantenerse informados por los canales oficiales. Nuestro equipo está trabajando para minimizar las demoras y garantizar la seguridad de las operaciones”, concluyeron desde Aerolíneas.