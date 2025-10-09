En vivo Radio La Red
ASAMBLEA DE PILOTOS

Una protesta de pilotos complica la previa del fin de semana largo: qué vuelos se verán afectados

Las asambleas gremiales coincidirán con una de las franjas horarias de mayor movimiento en Aeroparque, justo antes del fin de semana largo. La empresa emitió un comunicado. Hay 95 vuelos demorados y 12 mil pasajeros afectados.

Paro de pilotos: desde Aerolíneas Argentinas anticiparon 95 vuelos demorados y 12 mil pasajeros afectados

El inicio del fin de semana largo podría complicarse para miles de viajeros. Este jueves, Aerolíneas Argentinas informó que habrá demoras en al menos 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 horas, debido a un paro parcial de pilotos convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Según el comunicado oficial, la medida afectará a más de 12.000 pasajeros, la mayoría con vuelos de cabotaje desde y hacia el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo gremial está vinculado con la falta de avances en las paritarias y el incumplimiento de acuerdos del convenio colectivo, según denunciaron desde el sindicato.

Asambleas en hora pico

La protesta se desarrollará bajo la modalidad de asambleas informativas entre las 16 y las 20, un horario clave para la operación aérea en Aeroparque. Aunque técnicamente no implica un paro total de actividades, el impacto operativo será significativo, ya que los pilotos suspenden sus tareas mientras se desarrollan las reuniones gremiales.

“La medida se realiza por la falta de respuestas al reclamo salarial y por incumplimientos en acuerdos previos”, indicaron desde APLA. Además, el gremio adelantó que habrá nuevas asambleas el 24 de octubre, entre las 6 y las 10 de la mañana, lo que podría volver a afectar vuelos programados para esa fecha.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

Frente a la convocatoria, Aerolíneas emitió un comunicado en el que lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que trabaja para “mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

En ese texto, la compañía también destacó su situación financiera actual: “Esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

La empresa agregó que su proceso de recuperación “requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”.

Recomendaciones para los pasajeros

Desde la aerolínea de bandera pidieron a los usuarios con vuelos programados entre las 15:30 y las 20:30 de este jueves que verifiquen su correo electrónico para recibir actualizaciones sobre eventuales cambios de horario o reprogramaciones.

Además, recomendaron consultar el estado de los vuelos en el sitio web de la empresa o a través de las aplicaciones móviles oficiales. En el caso de los pasajes adquiridos por medio de agencias de viaje, la compañía sugirió realizar las consultas directamente con el operador correspondiente.

“Pedimos comprensión a nuestros pasajeros y los alentamos a mantenerse informados por los canales oficiales. Nuestro equipo está trabajando para minimizar las demoras y garantizar la seguridad de las operaciones”, concluyeron desde Aerolíneas.

