Hernán Drago dio otra dura noticia en medio del dolor por la muerte de su padre

"Fue un año muy duro, difícil y cargado de cosas. Desde ahí, necesito estar solo. Es el famoso dicho de que uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno", reflexionó.

"Es lo mejor para los dos en este momento, por ahí es una decisión más inteligente que sentida", cerró el modelo con madurez y sinceridad.

Embed

Hernán y María Belén se conocieron a fines de 2020, cuando compartieron un evento en común y comenzaron a verse con más frecuencia.

María Belén Palenzuela y Hernán Drago

Cuándo y cómo murió el padre de Hernán Drago

Hernán Drago sorprendió a todos cuando hizo pública la noticia del fallecimiento de su padre en una entrevista con Maia Chacra, tras un largo tiempo luchando.

El modelo se sinceró al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida y no pudo evitar emocionarse al hablar del gran vínculo que los unía. "Todavía ni siquiera lo conté en los medios, eh... ahora que ha pasado un tiempito, por la herencia de apellido. Hace un mes falleció mi papá, que es la primera vez que lo digo públicamente", reveló visiblemente afectado.

En ese sentido, Drago relató cómo se fue dando el deterioro en la salud de su padre y la lucha de toda la familia frente a una enfermedad que, poco a poco, fue avanzando. “Lo de mi viejo fue el típico caso que en pandemia muchos médicos hablaban de lo que iba a pasar después, que ya no se iba a hablar para esos momentos. Él en pandemia dejó de relacionarse, dejó de hablar y empezó como olvidadizo, después tuvo demencia senil. Cuando tuvo que volver a su trabajo, ya en ese momento era una persona de 72 años, muy activa, pero empezó a olvidarse... un día se perdió saliendo de casa, lo tuvimos que ir a buscar, empezó a desorientarse y terminó en un Alzheimer que tuvimos que llevarlo a un geriátrico para que tenga cuidado 24/7’ ”, explicó con dolor.

El conductor también reflexionó sobre el desenlace de la enfermedad y el alivio dentro del dolor que significó saber que su padre ya no sufría: “Y así entró en eso de que la enfermedad te va llevando. Hoy es mejor que haya sido así este desenlace que lo que queríamos, por supuesto, todos los que lo amamos —sus hijos, mi vieja, todos los familiares, yo soy el menor de tres hermanos—, que no sufra. No sufrió”.

Con gran emoción, Hernán destacó los valores y enseñanzas que su padre le dejó, haciendo hincapié en la importancia del apellido y del respeto familiar. “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”, expresó con orgullo.

Ya más tranquilo, Drago compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y los golpes inevitables de la vida. “Yo trato de hacer lo mismo, son bastante similares las historias. Lamento la pérdida”, reconoció, antes de recibir el apoyo de su interlocutor.

Finalmente, cerró con un mensaje esperanzador sobre cómo continúa su vida pese al dolor: "La vida continúa y como hablábamos, nosotros somos gente feliz, gente de bien, que tenemos mejores y peores días. Esto está bueno también que la gente lo sepa. Que la vida nos golpea como a todos, sobre todo cuando entrás en esta generación, yo ya cumplí 50 años, y a esta altura del partido tuviste noticias durísimas de la vida como alegrías y felicidades que, hay que decirlo, tal vez no como la mayoría de la gente, que gracias a nuestras profesiones pudimos cumplir”.