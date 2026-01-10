El impactante video que muestra una antigua pelea entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Sin dudas, la fuerte denuncia que Romina Gaetani realizó contra su pareja, Luis Cavanagh, por presunta violencia de género generó una profunda consternación.
Luego de que se dictara una perimetral contra Luis Cavanagh tras la denuncia por violencia de género realizada por Romina Gaetani, en Secretos Verdaderos dieron a conocer un video que registra una antigua pelea que la pareja habría tenido en 2024.
Vulnerada, la actriz habló y dejó en claro que la violencia comenzó de a poco a escalar, como suele ocurrir en estos casos tan repetitivos. "Estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima. Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”, explicó.
Aparentemente, según se desprende del relato, el último episodio del 28 de diciembre fue la gota que rebalsó el vaso, aunque el conflicto venía gestándose desde hacía tiempo. En ese sentido, el 10 de enero en Secretos Verdaderos (América TV) accedieron a un material propio en el que se observa una discusión entre ambos ocurrida en un estacionamiento tras el cumpleaños de Brenda Gandini en 2024, lo que daría cuenta de que las tensiones ya existían con anterioridad.
En el breve clip, que circula en las redes del programa con el sello característico del ciclo, se ve a la pareja en un cruce tenso y en un ambiente claramente conflictivo. Aunque no hay gestos violentos explícitos, la escena transmite una tensión evidente entre ambos, con Romina visiblemente alterada y una atmósfera cargada de reproches y gestos nerviosos.
“Parecería ser una situación donde se muestra una especie de discusión. Se fueron de la fiesta porque algo debe haber pasado. Están en el estacionamiento”, supuso Daniel Ambrosino en el programa, acompañado por Ignacio Trimarco, abogado de Gaetani.
Tras la denuncia de Romina Gaetani contra su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género, en las últimas horas se conocieron audios en los que él intenta dar su versión de los hechos. En ese material, asegura que fue la actriz quien intentó agredirlo “con una silla” y sostiene que la situación habría quedado registrada en un video que, según afirma, respaldaría su relato.
El tema fue abordado en televisión por la periodista May Martorelli, quien explicó el avance de la causa judicial y el nuevo escenario que se abrió a partir de estas declaraciones. “Ayer te contábamos que Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la Justicia, amplió su declaración y ahora pidió lo que había rechazado antes, que es el botón antipánico y la perimetral”, señaló en primer lugar.
Luego, Martorelli aportó más contexto sobre la aparición del audio y el tono que tomó el conflicto: “Pero se dio a conocer un audio, por eso le pusimos ‘acusaciones cruzadas’, porque este hombre dijo que no todo es como lo contó Romina Gaetani. Él insiste en que la violenta fue ella. Vamos a compartir el audio de lo que decía este hombre, este audio que se filtró, que dice que si Romina sigue hablando va a mostrar los videos que tiene en su propia casa”.
A partir de allí, se difundieron fragmentos del audio en el que Cavanagh describe lo ocurrido desde su perspectiva. “Le corté, se fue, después le quedaron unas cosas en la puerta y volvió, empezó a golpear, cerré con llave, empezó a golpear todas las puertas que le faltaban, no sé qué cosa. Le abrí, me quiso pegar con una silla, después con otra, por suerte está todo grabado en un video ”, relata.
“La saqué afuera, volví a encerrarme, volví a ir a mi cuarto, me cerré con llave, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que tenía, que era de ella y que yo le había regalado, y ahí llamó el 911 y dijo que la habían golpeado, un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”, relató aún más en crudo el empresario.
Finalmente, el audio cierra con una advertencia directa: “Y después, si empieza a hablar y llega a decir algo, muestro los videos y ya está. En los videos se ve cómo le estoy diciendo ‘pará, Romina pará’ y se ve con la silla que me quiere pegar. Lo dice aparte ‘ahora te voy a golpear, vas a ver’. Así que en eso me quedo tranquilo si llega a hablar o decir algo”.
“No suena bien esto, suena extorsivo. Además, en la Justicia están constatados los golpes, tanto en sus brazos como en la cadera de Romina Gaetani. Obviamente, esto se va a tener que dirimir sí o sí en la Justicia. Uno no puede opinar en estos casos porque no conoce la realidad de la relación”, opinó Martorelli acerca del contenido y la gravedad del caso.