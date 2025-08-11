Frío, sol y alertas meteorológicas: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

Los vientos soplarán desde el noroeste por la mañana y rotarán al sur en horas de la tarde, lo que anticipa un cambio de masa de aire que se sentirá a partir del miércoles.

Miércoles: el día más ventoso

La mitad de la semana traerá un cambio en las condiciones. El miércoles 13 de agosto será el día más ventoso, con ráfagas provenientes del sector sur que oscilarán entre 42 y 50 km/h.

El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pero se cubrirá mayormente en la tarde y noche. A pesar de la inestabilidad en las capas altas, no se esperan lluvias.

En cuanto a las temperaturas, la mínima rondará los 9°C y la máxima descenderá a 15°C, marcando el inicio de una tendencia más fría.

Jueves y viernes: descenso pronunciado y cielo despejado

El jueves 14 y el viernes 15 de agosto se presentarán con cielos mayormente despejados, pero con un descenso significativo de la temperatura.

Las mínimas se ubicarán en torno a los 6°C y las máximas no superarán los 14°C y 15°C respectivamente. Serán días típicos de invierno, secos y con muy baja humedad, ideales para actividades al aire libre siempre que se cuente con abrigo adecuado.

Sábado con regreso de la nubosidad

El sábado 16 de agosto se prevé el retorno de la nubosidad parcial sobre el AMBA, aunque no hay probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas cercanas a 9°C y máximas que rondarán los 14°C.

Será una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico, pero con sensación térmica baja en las primeras horas.

Domingo fresco y estable

El cierre de la semana, el domingo 17 de agosto, tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 11°C de mínima y 14°C de máxima. El viento será leve y el ambiente se mantendrá fresco, con amplitud térmica moderada.

Cómo estará el tiempo en el interior de la Provincia de Buenos Aires

En el interior bonaerense, después de un domingo con cielo despejado y temperaturas agradables, el lunes se presentará soleado, con mínimas más elevadas que en el AMBA: alrededor de 12°C en las primeras horas y máximas de 18°C por la tarde.

Aunque podrían aparecer algunas nubes durante el día, la presencia del sol será predominante.

Para el martes, se espera que un frente nuboso avance sobre toda la provincia, dejando el cielo mayormente nublado y con bajas probabilidades de lluvias, principalmente en la zona de Necochea. Las temperaturas no presentarán cambios significativos respecto del lunes.

Pronóstico

Patagonia: alertas amarilla y naranja por lluvias y vientos

El sur del país afronta un escenario completamente distinto. El SMN emitió alertas meteorológicas amarilla y naranja por lluvias y vientos intensos que afectarán a Neuquén, Río Negro y Chubut, especialmente en la zona cordillerana.

En Neuquén, rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 45 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Estas condiciones podrían intensificarse de manera puntual en áreas específicas.

Además, se mantienen alertas por lluvias con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, que en las zonas más elevadas podrían presentarse en forma de nieve.

En sectores bajo alerta naranja, las precipitaciones serán de mayor intensidad, acumulando entre 50 y 90 milímetros y con la posibilidad de lluvias localmente fuertes.

Las localidades bajo esta advertencia incluyen Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura en Neuquén. También se ven alcanzadas Bariloche en Río Negro, y Leleque, Esquel y José de San Martín en Chubut.

Resto del país: condiciones estables

En el norte argentino, las condiciones serán mucho más estables. No se registran alertas meteorológicas y se esperan temperaturas propias de la primavera, con máximas que superarán los 20°C en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Predominarán jornadas soleadas o con nubosidad variable, sin fenómenos significativos.