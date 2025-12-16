Iba a alta velocidad y atropelló a 4 bomberos que combatían un incendio: el triste final

De inmediato se dio aviso al SAME, que confirmó que los cuatro bomberos habían resultado heridos. Minutos más tarde, y pese a los esfuerzos médicos, se confirmó la muerte de uno de ellos.

bomberos

La víctima fue identificada como Marcos Di Paolo, de 33 años, oriundo del partido de Tres de Febrero. Según indicaron fuentes oficiales, el bombero ingresó al hospital en estado crítico, con graves heridas en la cabeza, y falleció pese a los intentos por salvarle la vida.

En tanto, los otros tres bomberos atropellados permanecen internados con lesiones de consideración. Desde el Ministerio de Salud bonaerense precisaron que uno de los heridos, un hombre, sufrió una fractura expuesta y fue derivado de urgencia al Hospital de Haedo.

Otra de las víctimas, una mujer, presentó un politraumatismo y fue trasladada al Hospital Bocalandro, mientras que una tercera bombera sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y recibe atención médica en el Hospital Carrillo.

El conductor del vehículo fue identificado como C. C., de 54 años. Según el testimonio de uno de los testigos, el hombre circulaba a alta velocidad por la zona al momento del impacto, aunque las autoridades aclararon que ese dato deberá ser confirmado por las pericias accidentológicas que se encuentran en curso. En el lugar se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Por el momento, el conductor quedó imputado por el delito de homicidio culposo, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo la velocidad del vehículo, las condiciones de visibilidad y la señalización en el área donde trabajaban los bomberos.