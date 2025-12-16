Iba a alta velocidad y atropelló a 4 bomberos que combatían un incendio: el triste final

Un trágico episodio conmocionó a la localidad bonaerense de Morón, cuando un bombero voluntario murió atropellado mientras trabajaba junto a otros compañeros para combatir un incendio en una zona de pastizales.
El hecho ocurrió en un sector con escasa iluminación y dejó, además, a otros tres bomberos con heridas de gravedad, lo que volvió a encender la alarma sobre la seguridad de quienes arriesgan su vida en tareas de emergencia.
Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un foco ígneo en las inmediaciones de la Avenida Bernabé Márquez, en el límite entre los partidos de Morón y Tres de Febrero. Debido a la magnitud del incendio, la Policía solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia zonas más comprometidas.
Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, cerca de las 20.38, un automóvil Volkswagen Vento de color gris oscuro irrumpió a alta velocidad y embistió a cuatro bomberos que se encontraban desplegados en la zona afectada por el fuego. El impacto fue violento y tomó por sorpresa a los voluntarios, que realizaban tareas de control del incendio en un sector con poca visibilidad y sin iluminación adecuada.
De inmediato se dio aviso al SAME, que confirmó que los cuatro bomberos habían resultado heridos. Minutos más tarde, y pese a los esfuerzos médicos, se confirmó la muerte de uno de ellos.
La víctima fue identificada como Marcos Di Paolo, de 33 años, oriundo del partido de Tres de Febrero. Según indicaron fuentes oficiales, el bombero ingresó al hospital en estado crítico, con graves heridas en la cabeza, y falleció pese a los intentos por salvarle la vida.
En tanto, los otros tres bomberos atropellados permanecen internados con lesiones de consideración. Desde el Ministerio de Salud bonaerense precisaron que uno de los heridos, un hombre, sufrió una fractura expuesta y fue derivado de urgencia al Hospital de Haedo.
Otra de las víctimas, una mujer, presentó un politraumatismo y fue trasladada al Hospital Bocalandro, mientras que una tercera bombera sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y recibe atención médica en el Hospital Carrillo.
El conductor del vehículo fue identificado como C. C., de 54 años. Según el testimonio de uno de los testigos, el hombre circulaba a alta velocidad por la zona al momento del impacto, aunque las autoridades aclararon que ese dato deberá ser confirmado por las pericias accidentológicas que se encuentran en curso. En el lugar se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
Por el momento, el conductor quedó imputado por el delito de homicidio culposo, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo la velocidad del vehículo, las condiciones de visibilidad y la señalización en el área donde trabajaban los bomberos.