Incendio Chico presenta "Amalaya", su nuevo álbum: trece canciones grabadas sin red y con la emoción a flor de piel

La producción de “Amalaya" interpela la facilidad con la que las herramientas digitales pueden reemplazar nuestro trabajo, pero nunca nuestra felicidad al crear de manera artesanal, celebrando la amistad y tomando un compromiso con la belleza y la honestidad artística.

Editado por Otro Planeta, sello independiente nacido también en el Oeste del Gran Buenos Aires, este disco, sucesor de “Refugio amigo”, es una invitación a volver a creer en el poder de las canciones.

El día 25 de septiembre en La Fábrica de Buenos Aires (Fitz Roy 1245, Palermo), el mítico espacio cultural donde estuvo la histórica casa y estudio de Charly García recibe a Incendio Chico en un show único con grandes invitados como Dj Villa Diamante + Dj Lauphan. Las entradas se encuentran disponibles a través de sumoticket.com.

La banda comenzó el año con un show muy especial en La Tangente de Buenos Aires con entradas agotadas y desplegando su talento compositivo e instrumental, marcando la previa de su primera gira por España que los llevó a visitar Barcelona y Madrid durante el mes de mayo.