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Incendio Chico presenta "Amalaya", su nuevo álbum: trece canciones grabadas sin red y con la emoción a flor de piel

Incendio Chico estrena “Amalaya”, su nuevo trabajo discográfico, compuesto por trece canciones registradas bajo una premisa clara: dejar de lado los artificios para capturar la verdad y la intensidad de cada momento.

3 sept 2026, 09:00
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A través de la potencia de la voz y guitarras de Guillermo Beresñak, las baterías salvajes y contundentes de El Chavez, el empuje y peso tremendo de los bajos de Herni Bourguet y las elegantes guitarras sónicas y rockeras de Luciano Mazer, Incendio Chico construye para su segundo disco un sonido directo, honesto y visceral. Un rock nacido en el Oeste y gestado íntegramente en su sala de ensayo que busca la humanidad en la música y en ella un refugio emocional.

Fue un mes y medio muy intenso ensayando seis veces por semana, preparando arreglos y aprendiendo el material compuesto durante el verano con el objetivo de poder imprimir una huella que refleje la sinergia a través de nuestra mejor versión en vivo posible.

Así, “Amalaya”, fue grabado completamente en vivo, en 16 horas reunidos en el legendario Estudio 2 de Abbey Road en Londres por el que pasaron los artistas más destacados de la historia.

La banda contó con la participación de Luciano Chiesa como músico invitado utilizando los pianos en los que se grabaron recordadas canciones de The Beatles como A Day in the Life, Penny Lane, y los órganos Hammond que se utilizaron en El lado oscuro de la luna de Pink Floyd buscando jugar con la memoria emotiva de sonidos a los que ya les guardamos cariño.

La producción de “Amalaya" interpela la facilidad con la que las herramientas digitales pueden reemplazar nuestro trabajo, pero nunca nuestra felicidad al crear de manera artesanal, celebrando la amistad y tomando un compromiso con la belleza y la honestidad artística.

Editado por Otro Planeta, sello independiente nacido también en el Oeste del Gran Buenos Aires, este disco, sucesor de “Refugio amigo”, es una invitación a volver a creer en el poder de las canciones.

El día 25 de septiembre en La Fábrica de Buenos Aires (Fitz Roy 1245, Palermo), el mítico espacio cultural donde estuvo la histórica casa y estudio de Charly García recibe a Incendio Chico en un show único con grandes invitados como Dj Villa Diamante + Dj Lauphan. Las entradas se encuentran disponibles a través de sumoticket.com.

La banda comenzó el año con un show muy especial en La Tangente de Buenos Aires con entradas agotadas y desplegando su talento compositivo e instrumental, marcando la previa de su primera gira por España que los llevó a visitar Barcelona y Madrid durante el mes de mayo.

     

 

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