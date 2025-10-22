Pamela David le dio una patada a su entrenador en sus partes íntimas y se conoció el video: "¡Qué exagerado!"

Embed

Al instante, se ve como la animadora se toma la boca con su mano y su entrenador se agacha agarrando su zona baja evidenciando un pequeño dolor por el involuntario golpe.

“Yo entreno con Juan Cruz Barbero, al que lo voy a demandar en breve", comenzó su explicación entre risas. Y luego comentó: "Siempre entreno y me cuesta. ¿Creen que me gusta? No me gusta. ¿Creen que disfruto? No disfruto. ¡Voy con la peor de las ondas! Ayer metí mucho peso”.

"¡Eso fue penal eh!", exclamaron sus compañeros en el estudio al ver ese momento en la pantalla. “Me tocaban los abdominales ahí”, indicó Pamela David.

Y cerró con humor: “¿Puedo decir lo que realmente pienso sin filtros? ¡Qué exagerados que son los hombres, qué nivel bajo de umbral del dolor! Estuvo tirado ahí como diez minutos de mi clase, de mi tiempo… ¡Qué exagerado... Una patadita en el huevito sin querer!”.

Las lágrimas de Pamela David ante el diagnóstico de ELA de Hugo Lescano

Pamela David se quebró al aire en el programa Desayuno Americano (América Tv) en medio del valiente relato de Hugo Lescano, diagnosticado con ELA.

Se trata del director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no verbal quien con su historia de vida en el estudio hizo emocionar hasta las lágrimas a la conductora.

"Esta nota que salga como tenga que salir porque es una persona que quiero un montón, no estoy nerviosa pero sí tengo un sentimiento, te quiero un montón y me apena un montón lo que te está pasando", presentó visiblemente emocionada la conductora a su invitado.

Hugo Lescano dio después un valiente testimonio de cómo enfrenta el duro diagnóstico de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica): "Creo que en la vida tenemos niveles de dificultad y a mí me pasaron a las grandes ligas".

"Yo digo: 'no existen enfermedades sino personas que enferman'", indicó. "La batalla más grande se da acá (se señala la cabeza), cómo enfrentar una situación difícil", continuó con mucha entereza Lescano.

Ahí, Pamela David no pudo evitar quebrarse con su fiuerte testimonio: "Tengo que estar entera para que esto le de fuerza a la gente, quién soy yo para venir a quebrarme. El mensaje que queremos dar es todo lo contrario", dijo muy emocionada.

"No sé cuánto me queda por vivir, nadie me puede arruinar lo que me queda. O sea. Yo digo puede que me pase el peor escenario y dije: si hay gente que está pasando por ahí, yo tengo que poder. No es que no podemos, podemos diferente en todo caso. LA ELA le toca a 20 personas cada millón pero hay varias mutaciones porque para varias de ellas ya existe una medicación específica. Lo que se puede hacer ahora es realentiza", explicó el invitado sobre el duro diagnóstico que enfrenta.