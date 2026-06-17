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Medida sorpresiva

Insólito: una provincia decretó asueto para celebrar el triunfo de Argentina en el Mundial

La medida fue anunciada pasada la medianoche del miércoles y alcanza a la Administración Pública Provincial, incluyendo escuelas y edificios públicos.

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Tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026, se dispuso un asueto matutino en la Administración Pública Provincial de La Rioja.
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El anuncio fue difundido a través de la cuenta oficial en la red social X del Gobierno provincial, que responde a la gestión del gobernador peronista Ricardo Quintela.

La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”, escribieron desde la administración provincial, con el objetivo de que “los riojanos puedan compartir este momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

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En la misma línea, el comunicado emitido a pocas horas del inicio de la jornada laboral justificó la medida al señalar que “el fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”.

Por último, se aclaró: “Se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad”.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido. ¡Vamos Argentina!”, concluyó el mensaje.

Argentina arrancó el Mundial con una goleada y Messi fue la gran figura

messi y su hat trick

La Selección Argentina tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 al vencer 3-0 a Argelia, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro, con los que alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador mundialista.

Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni quedó como líder del Grupo J, integrado también por Austria que derrotó 3-1 a Jordania.

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