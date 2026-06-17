Insólito: una provincia decretó asueto para celebrar el triunfo de Argentina en el Mundial

Por último, se aclaró: “Se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad”.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido. ¡Vamos Argentina!”, concluyó el mensaje.

Argentina arrancó el Mundial con una goleada y Messi fue la gran figura

messi y su hat trick

La Selección Argentina tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 al vencer 3-0 a Argelia, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro, con los que alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador mundialista.

Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni quedó como líder del Grupo J, integrado también por Austria que derrotó 3-1 a Jordania.