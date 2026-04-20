Investigan a Héctor Paletta, árbitro del VAR en el Superclásico, porque habría recibido presuntos pagos en criptomonedas

La decisión en el Superclásico que lo puso bajo cuestionamiento

El foco de la controversia se concentró en la actuación de Paletta como responsable del VAR, quien no llamó a Herrera a revisar una posible infracción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta en los minutos finales del encuentro.

La jugada que desató las críticas ocurrió a los 48 minutos del segundo tiempo. Herrera interpretó que no hubo falta y desde el VAR, con Paletta y Sebastián Habib como AVAR, no se sugirió revisión. La polémica creció al compararse con otra acción similar en la que el árbitro sí sancionó infracción en un cabezazo de Maxi Salas que terminó siendo anulado.

river boca Paletta fue el árbitro encargado del VAR en el Superclásico del último fin de semana, que terminó en polémica por un supuesto penal no sancionado a favor de River. (Foto: archivo).

El exárbitro internacional Javier Castrilli intervino en el debate con una postura contundente. “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”, escribió en sus redes sociales. Además, explicó que no es necesario que exista una fuerza determinante para sancionar la falta: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.

Antecedentes de fallos discutidos con River

Las críticas hacia Paletta desde el entorno de River no son nuevas. En noviembre de 2025, en otro Superclásico, el club cuestionó que no se sancionara una infracción de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la jugada previa al gol de Exequiel Zeballos, que tampoco fue revisada por el VAR.

En septiembre de 2024, durante el triunfo 1-0 de River en La Bombonera con un equipo alternativo, también hubo reclamos porque Marcos Rojo evitó la expulsión en dos acciones distintas: una falta sobre Facundo Colidio y un escupitajo. En ambos casos, el árbitro Nicolás Ramírez no fue convocado por Paletta para revisar las jugadas.

Si se retrocede al inicio del torneo, Paletta estuvo a cargo del VAR en la victoria de River ante Barracas Central en Parque Patricios, institución presidida por Claudio Tapia. En ese partido, un remate de Fausto Vera impactó en la mano de Gastón Campi dentro del área, en una acción que no fue revisada pese a su claridad. Aunque ese encuentro terminó 1-0 a favor del equipo de Núñez con gol de Gonzalo Montiel.

La designación de Paletta tampoco cayó bien en el entorno de River ni en el River Camp, influida por antecedentes y vínculos personales. Su hermano, Gabriel Paletta, jugó en Boca entre 2007 y 2010 y llegó a declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”.

Las críticas no se limitaron a exárbitros o analistas. Dentro del campo de juego, Martínez Quarta expresó su enojo de manera directa. “Me extraña de vos, vas al Mundial, es penal, no me deja jugar la pelota”, le dijo a Herrera inmediatamente después de la jugada.

En conferencia de prensa, el entrenador Eduardo Coudet también se refirió a la polémica y analizó el criterio arbitral. “Si vas a la que cobra de Salas, esa era penal, pero sinceramente te podría decir que las dos jugadas son finas. La del cabezazo de Maxi Salas, cobró infracción, y la de Martínez Quarta, no. Cuando perdés, tenés que apretar los dientes y seguir”, afirmó.