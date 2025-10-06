A24.com

EN PRIMERA PERSONA

El crudo testimonio de La Tana de Gran Hermano sobre sus adicciones: "Pedía que Dios me lleve"

La ex Gran Hermano Katia La Tana Fenocchio habló de su pasado más oscuro, marcado por las drogas, y contó cómo hizo para salir adelante.

6 oct 2025, 11:13
Katia “La Tana” Fenocchio decidió hablar sin filtros sobre el episodio más oscuro de su vida. En una entrevista reciente, la ex participante de Gran Hermano repasó su adolescencia atravesada por el abandono, un embarazo a los 16 años y una etapa de adicciones que casi la lleva a la muerte. Contra todo pronóstico, logró salir adelante, pero el camino fue tan duro que aún le cuesta creerlo.

En diálogo con la revista Pronto, Fenocchio recordó el momento más límite de su vida. Contó que a los 19 años sufrió una sobredosis de cocaína en medio de una relación que definió como destructiva. Tuve una sobredosis de cocaína y la pasé muy mal. Eso fue a mis 19 años, tenía una pareja que andaba en eso y era la perdición porque entre los dos nos matábamos”, relató con crudeza. Aquella etapa dejó secuelas físicas visibles: pérdida de peso extrema, caída del cabello y hematomas. “Los médicos le decían a mi mamá que yo tenía el metabolismo muy acelerado y si seguía así, en un año más me iba a morir”, agregó.

El sufrimiento no fue solo suyo: su familia también vivió el infierno de cerca. Fenocchio recordó una confesión durísima que le hizo su madre en ese tiempo. “Mi vieja ya en un momento dijo: ‘No sé qué va a pasar; prefiero que Dios se la lleve porque va a terminar mal’. La frase, tan dolorosa como sincera, muestra hasta qué punto la situación parecía irreversible.

Sin embargo, encontró un camino de salida. Según contó, la fe fue clave para su recuperación. “Empecé a ir a la iglesia evangélica y la iglesia me ayudó un montón. De ahí nunca más y ya hace un montón de años que nunca más”, afirmó. Desde entonces, sostiene que cambió por completo su estilo de vida. “Hoy soy una piba re sana: el único vicio que tengo es el cigarrillo y tengo ganas de dejarlo”, aseguró.

Su historia también está atravesada por la maternidad temprana. Fue madre a los 16 años y crió a su hija prácticamente sola, sin acompañamiento del padre biológico. Hoy, con su hija ya adolescente, mira hacia atrás con una mezcla de aceptación y fortaleza. “Las pasé todas y aunque no estoy orgullosa, tampoco me arrepiento porque sé que gracias a eso hoy soy quien soy”, reflexionó.

El testimonio de La Tana no busca generar lástima, sino esperanza. Después de haber tocado fondo, pudo recuperarse. Y ahora, desde otro lugar, usa su voz para recordar que incluso en las historias más difíciles, todavía puede haber una salida.

la tana gh.jpg

¿Katia "La Tana" Fenocchio tuvo un accidente con su moto?

Esta semana, la ex participante de Gran Hermano, Katia "La Tana" Fenocchio, quedó envuelta en varios episodios polémicos. Después de declarar públicamente que había tenido un encuentro íntimo con Thiago Medina —lo que habría provocado la angustia de su expareja Daniela Celis—, la controvertida ex hermanita sufrió un accidente de tránsito con su moto y terminó en el hospital.

Días atrás, la joven oriunda del partido de La Matanza se reportó desde sus redes sociales para informar a sus casi 400 mil seguidores que había sufrido un choque mientras circulaba en motocicleta.

A través de sus Instagram Stories, La Tana se fotografió minutos después del siniestro, donde se la ve tendida en la calle, imagen que acompañó únicamente con la palabra "choque".

Minutos más tarde, compartió otro posteo en el que reveló que se encontraba en una guardia médica. "Esperando en el hospital", escribió entonces.

Tras un par de horas, La Tana tranquilizó a sus seguidores al contar que estaba fuera de peligro y que solo había sufrido "golpes, raspones e hinchazón", por lo que la indicación médica principal fue "reposo".

image

Ya instalada en la casa de su padre, Katia relató en varios videos compartidos en Instagram lo que había sucedido, cómo ocurrió el accidente y cómo se encontraba.

Según explicó, había ido junto a un amigo a una ferretería en la zona de Caseros para conseguir a buen precio una ménsula para un mueble que está armando.

Aunque remarcó que suele ser muy responsable al conducir su motocicleta, reconoció que la otra persona circulaba a gran velocidad y, al regresar, al girar en una esquina con arena en el suelo, su vehículo patinó, lo que la hizo caer y terminar en el piso con golpes y raspaduras. Afortunadamente, solo fue un susto, ya que ninguna de las lesiones fue grave, según mostró frente a la cámara de su teléfono celular.

Gran Hermano Katia La Tana Fenocchio

