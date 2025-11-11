Julieta Makintach volvió a declarar en su jury y habló sobre el documental del juicio por la muerte de Maradona

Embed

La jueza insistió en que la entrevista no abordó el juicio de Maradona, sino aspectos de su trayectoria personal. “Me preguntaron qué sabía del juicio y respondí: ‘No conozco a los imputados, no hay nada que pueda decir’”, señaló.

La audiencia: tensión y proyección del documental

Al finalizar su exposición, los acusadores del Colegio de Abogados de San Isidro pidieron reproducir el tráiler, el guion, el primer capítulo y hasta la versión en inglés del film “Justicia Divina”.

Makintach también aprovechó su declaración para aclarar cómo fue designada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que tuvo a su cargo el juicio por la muerte del ídolo. “Nadie quería esa causa, era enorme y extensa. Yo acepté porque consideré que debía garantizar una Justicia rápida”, afirmó.

Respecto del cambio de roles en el tribunal, que derivó en la polémica del documental, explicó: “Solo buscaba que rotáramos funciones entre nosotros. No era integrante titular y muchas veces me excluían de las decisiones”.

julieta-makintach-jury-4 Julieta Makintach. Foto: AGLP

Además, apuntó contra su colega, el juez Savarino, con quien mantuvo diferencias durante el proceso: “Era muy difícil tener un diálogo pacífico. Yo solo quería que el juicio durara tres meses en vez de seis”, dijo.

“Nunca pensé que podía generar tanto revuelo”

Makintach sostuvo que su intención al asumir un nuevo rol fue únicamente agilizar el proceso judicial: “Subrogué todo el tribunal y, aun así, quedaba excluida. Si no estaban de acuerdo, propuse ir a la Corte. Jamás imaginé que eso generaría tanto escándalo”.

La jueza cerró su exposición reafirmando su inocencia y el compromiso con su trabajo. “Lo único que quería era la verdad”, concluyó.