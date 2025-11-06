En vivo Radio La Red
Netflix
Lali Espósito
Netflix y Lali Espósito sorprenden con el estreno de "La que le gana al tiempo", un nuevo documental

Este documental de Netflix acompaña a Lali Espósito en su regreso a los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

Netflix y Lali Espósito sorprenden con el estreno de "La que le gana al tiempo", un nuevo documental. (Foto: Archivo)

Lali: la que le gana al tiempo es el nuevo documental de Netflix que pone el foco en la vida, el arte y la transformación personal de Mariana "Lali" Espósito, una de las artistas argentinas más influyentes de su generación. La plataforma lanzó el primer tráiler oficial, que en menos de dos minutos deja ver a una Lali decidida a contar su verdad después de un año consagratorio.

Furor en Netflix por su nueva miniserie de 4 capítulos que está basada en hechos reales
Furor en Netflix por su nueva miniserie de 4 capítulos que está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

El estreno está confirmado para el 4 de diciembre, fecha en la que los fanáticos podrán descubrir el recorrido emocional, artístico y humano de una mujer que desafió los límites del tiempo y la industria.

Desde sus primeros pasos en las producciones de Cris Morena, donde se ganó el cariño del público adolescente, hasta convertirse en una artista pop de impacto global, Lali Espósito ha construido una carrera donde el cambio y la evolución fueron una constante. En el tráiler, la cantante reflexiona sobre ese camino.

Lali Espósito Vélez

Cómo será Lali: la que le gana al tiempo en Netflix

El avance publicado por Netflix comienza con una Lali mirando hacia atrás, con imágenes que repasan sus primeros años en televisión y su explosión como figura musical.

Mientras suenan los acordes de Disciplina, una de sus canciones más potentes, las imágenes se mezclan entre el pasado y el presente: giras, shows multitudinarios, videoclips, y también momentos íntimos en los que la artista aparece sin maquillaje, reflexionando sobre su identidad.

El tono del documental se aleja del simple registro de su carrera para adentrarse en lo que significó ser mujer en una industria que exige perfección y que pocas veces muestra la vulnerabilidad detrás del éxito.

Lali Espósito

Lali Espósito: de Parque Patricios al mundo

Nacida en Parque Patricios, Lali Espósito comenzó su carrera a los diez años. Desde entonces, no paró. Su paso por Rincón de luz, Floricienta y Casi Ángeles la transformó en un ícono adolescente, pero fue su salto a la música lo que redefinió su identidad artística.

Con el tiempo, se consolidó como una figura pop con un mensaje de empoderamiento y libertad, capaz de llenar estadios y de posicionarse en los rankings más competitivos de América Latina y España. En 2025, agotó cinco estadios Vélez Sarsfield, un logro histórico que marcó un antes y un después en su carrera.

El documental captura ese momento de consagración, pero también muestra la otra cara del éxito: la necesidad de reencontrarse con su esencia en medio del vértigo de la fama.

Lali Esposito

Netflix apuesta por los documentales musicales

El estreno de Lali: la que le gana al tiempo se suma a una tendencia de la plataforma de streaming por explorar documentales centrados en figuras de la música. En los últimos años, Netflix lanzó producciones dedicadas a artistas como Elvis Presley, Duki o Jennifer Lopez, combinando espectáculo, intimidad y autodescubrimiento.

En el caso de Lali, el interés trasciende lo musical: su figura representa una nueva generación de artistas latinoamericanos que combinan discurso social, autenticidad y conexión directa con el público. Por eso, el lanzamiento no solo apunta a sus fanáticos, sino también a una audiencia global que encontrará en ella un relato de resiliencia y autoconocimiento.

Lo que se espera del estreno de Lali: la que le gana al tiempo

El 4 de diciembre será la fecha en la que el público podrá ver completo el documental. En redes sociales, los fanáticos ya expresaron su entusiasmo y comenzaron a compartir fragmentos del tráiler, que rápidamente se volvió tendencia.

lali esposito

La expectativa es alta, no solo por la figura de Lali sino también por la promesa de una producción cuidada, con material exclusivo y una mirada diferente sobre una artista que no teme mostrar sus luces y sus sombras.

Netflix aún no confirmó si el lanzamiento incluirá presentaciones especiales o proyecciones previas, pero el estreno global promete convertirse en uno de los eventos más comentados del mes.

Tráiler de Lali: la que le gana al tiempo en Netflix

Embed

