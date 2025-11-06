Netflix y Lali Espósito sorprenden con el estreno de "La que le gana al tiempo", un nuevo documental

Mientras suenan los acordes de Disciplina, una de sus canciones más potentes, las imágenes se mezclan entre el pasado y el presente: giras, shows multitudinarios, videoclips, y también momentos íntimos en los que la artista aparece sin maquillaje, reflexionando sobre su identidad.

El tono del documental se aleja del simple registro de su carrera para adentrarse en lo que significó ser mujer en una industria que exige perfección y que pocas veces muestra la vulnerabilidad detrás del éxito.

Lali Espósito: de Parque Patricios al mundo

Nacida en Parque Patricios, Lali Espósito comenzó su carrera a los diez años. Desde entonces, no paró. Su paso por Rincón de luz, Floricienta y Casi Ángeles la transformó en un ícono adolescente, pero fue su salto a la música lo que redefinió su identidad artística.

Con el tiempo, se consolidó como una figura pop con un mensaje de empoderamiento y libertad, capaz de llenar estadios y de posicionarse en los rankings más competitivos de América Latina y España. En 2025, agotó cinco estadios Vélez Sarsfield, un logro histórico que marcó un antes y un después en su carrera.

El documental captura ese momento de consagración, pero también muestra la otra cara del éxito: la necesidad de reencontrarse con su esencia en medio del vértigo de la fama.

Netflix apuesta por los documentales musicales

El estreno de Lali: la que le gana al tiempo se suma a una tendencia de la plataforma de streaming por explorar documentales centrados en figuras de la música. En los últimos años, Netflix lanzó producciones dedicadas a artistas como Elvis Presley, Duki o Jennifer Lopez, combinando espectáculo, intimidad y autodescubrimiento.

En el caso de Lali, el interés trasciende lo musical: su figura representa una nueva generación de artistas latinoamericanos que combinan discurso social, autenticidad y conexión directa con el público. Por eso, el lanzamiento no solo apunta a sus fanáticos, sino también a una audiencia global que encontrará en ella un relato de resiliencia y autoconocimiento.

Lo que se espera del estreno de Lali: la que le gana al tiempo

El 4 de diciembre será la fecha en la que el público podrá ver completo el documental. En redes sociales, los fanáticos ya expresaron su entusiasmo y comenzaron a compartir fragmentos del tráiler, que rápidamente se volvió tendencia.

La expectativa es alta, no solo por la figura de Lali sino también por la promesa de una producción cuidada, con material exclusivo y una mirada diferente sobre una artista que no teme mostrar sus luces y sus sombras.

Netflix aún no confirmó si el lanzamiento incluirá presentaciones especiales o proyecciones previas, pero el estreno global promete convertirse en uno de los eventos más comentados del mes.

