Filtran el estremecedor audio del llamado al 911 tras el accidente de Thiago Medina

Según detalló el movilero del programa de espectáculos del canal de solcito conducido por Pampito y Matías Vázquez, “el primer llamado fue a 20:06 hs. y entró al hospital 21:55 hs., casi dos horas una persona que tiene costillas rotas, escupía sangre y demás. ‘Ingresó masculino que ingresa inconsciente directo al quirófano y en estado crítico’”.

Así las cosas, según el relato de Walter Leiva, los vecinos vieron el accidente y llamaron a la ambulancia del 911 de manera urgente, avisando que un auto chocó a un chico en moto que tiene casco, que "está vomitando sangre".

En tanto, también se supo que los transeúntes lo ayudaron no le quisieron sacar el casco por precaución, si bien Thiago pedía ayuda porque debido al shock no recordaba los teléfonos de su familia.

Así fue el accidente de Thiago Medina con su moto

Thiago Medina, reconocido por su participación en Gran Hermano, atraviesa un delicado estado de salud luego de haber protagonizado un grave accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno el viernes pasado. El hecho ocurrió mientras circulaba en moto por un cruce con escasa señalización, lo que habría sido un factor determinante en la colisión.

Tras el impacto, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde ingresó en estado crítico. Allí fue estabilizado por el equipo médico y sometido a una cirugía de emergencia durante la madrugada del sábado. En esa intervención los profesionales decidieron extirparle el bazo, ya que el órgano había resultado seriamente dañado a raíz del accidente.

Actualmente, Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva, completamente sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Según el último parte médico, su cuadro continúa siendo de pronóstico reservado y requiere soporte con drogas vasoactivas, mientras los médicos monitorean de manera constante su evolución clínica.

En el hospital lo acompañan su expareja, Daniela Celis, madre de sus hijas, y su hermana Camila, quienes se mantienen a su lado en estas horas críticas. Ambas pidieron respeto por la intimidad familiar y agradecieron el apoyo recibido, al tiempo que se difundió la necesidad de donantes de sangre para colaborar con la hemoterapia del centro de salud.

A pesar del compromiso de varios de sus órganos y las varias costillas quebradas, resulta clave el dato clave de que Thiago llevaba puesto el casco en el momento del siniestro, medida que habría evitado lesiones craneales de mayor gravedad.