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Fuego voraz

La hipótesis principal detrás del brutal incendio en un depósito en Francisco Álvarez

La columna de humo se puede ver a varios kilómetros. Los trabajadores y vecinos de la zona fueron evacuados por el incendio.

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La columna de humo negro es visible a varios kilómetros de distancia y evidencia la magnitud del siniestro, que se inició cerca de las 8.

Según las primeras hipótesis, el fuego habría comenzado por un chispazo mientras realizaban tareas de soldadura dentro del predio, ubicado en el polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito.

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Evacuación y momentos de tensión

Ante el rápido avance de las llamas, los trabajadores fueron evacuados de inmediato, al igual que vecinos de la zona. Hasta el momento, no se registraron personas heridas.

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató un operario de una fábrica lindera.

En la misma línea, Joel, otro trabajador, aseguró que todos lograron salir a tiempo: “Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”.

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El depósito afectado almacenaba productos de alta combustión como químicos, solventes, pinturas y membranas, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

En pocos minutos, las llamas alcanzaron un galpón lindero. Testigos indicaron que el fuego ya asoma por el techo y que se escuchan explosiones constantes, además del ruido de estructuras que colapsan.

Un operativo complejo para contener el fuego

En el lugar trabajan intensamente al menos 25 dotaciones de bomberos provenientes de Moreno, General Rodríguez, José C. Paz y General Sarmiento.

Sin embargo, las tareas de control se ven complicadas porque el fuego se reaviva al entrar en contacto con nuevos materiales combustibles que aún no habían sido alcanzados.

La Justicia inició una causa para determinar las circunstancias del incendio. Intervienen la UFI N° 4 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Moreno, que ordenaron peritajes en el predio.

Mientras tanto, el operativo continúa y se mantiene un amplio perímetro de seguridad ante el riesgo de nuevas explosiones.

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