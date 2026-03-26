La hipótesis principal detrás del brutal incendio en un depósito en Francisco Álvarez

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató un operario de una fábrica lindera.

En la misma línea, Joel, otro trabajador, aseguró que todos lograron salir a tiempo: “Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”.

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El depósito afectado almacenaba productos de alta combustión como químicos, solventes, pinturas y membranas, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

En pocos minutos, las llamas alcanzaron un galpón lindero. Testigos indicaron que el fuego ya asoma por el techo y que se escuchan explosiones constantes, además del ruido de estructuras que colapsan.

Un operativo complejo para contener el fuego

En el lugar trabajan intensamente al menos 25 dotaciones de bomberos provenientes de Moreno, General Rodríguez, José C. Paz y General Sarmiento.

Sin embargo, las tareas de control se ven complicadas porque el fuego se reaviva al entrar en contacto con nuevos materiales combustibles que aún no habían sido alcanzados.

La Justicia inició una causa para determinar las circunstancias del incendio. Intervienen la UFI N° 4 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Moreno, que ordenaron peritajes en el predio.

Mientras tanto, el operativo continúa y se mantiene un amplio perímetro de seguridad ante el riesgo de nuevas explosiones.