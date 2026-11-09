La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

“No va a hacer ningún tipo de reportaje, por favor”, expresó de manera contundente, dejando en claro que Wanda no realizaría declaraciones sobre el delicado episodio.

La mediática evitó responder y permaneció en silencio. Minutos después, Martín Migueles, quien la había acompañado durante el trámite judicial, se ubicó al volante de la camioneta y ambos abandonaron el lugar.

Las cuatro horas de Wanda Nara en la comisaría y el pedido por su hija

La presencia de Wanda Nara ante las autoridades se produjo después de una jornada de extrema tensión en Nordelta, donde se habría desencadenado una fuerte discusión con Mauro Icardi que requirió la intervención de efectivos policiales y personal médico.

Según las versiones difundidas en distintos programas de televisión, la conductora recibió mensajes de auxilio de una de sus hijas, quien le habría manifestado que tenía miedo y necesitaba que fuera a buscarla.

Ante esta situación, Wanda decidió abandonar sus compromisos laborales en Telefe y trasladarse inmediatamente hasta la propiedad del futbolista.

El conflicto derivó en una denuncia judicial por presuntas lesiones y en una investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Durante su paso por la comisaría, Wanda habría solicitado que su hija pudiera prestar declaración mediante el procedimiento de Cámara Gesell, con el objetivo de que su testimonio fuera recibido en un ámbito adecuado para una menor de edad.

La contundente medida judicial contra Mauro Icardi

En medio de este nuevo escándalo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dispuso una medida cautelar de protección que afecta directamente a Mauro Icardi.

La resolución establece que el futbolista no podrá acercarse a su hija ni mantener contacto con ella durante 45 días, según el plazo informado.

La restricción contempla una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la menor y también impide cualquier tipo de comunicación, ya sea personalmente, por teléfono, redes sociales, aplicaciones de mensajería o mediante terceros.

Se trata de una medida preventiva adoptada mientras continúa la investigación judicial y no implica una determinación definitiva sobre los hechos denunciados.

Mientras tanto, la imagen de Wanda Nara retirándose de la comisaría sin pronunciar una sola palabra volvió a poner el foco sobre el difícil momento familiar que atraviesa y las consecuencias de un conflicto con Mauro Icardi que ahora tiene un nuevo capítulo en la Justicia.