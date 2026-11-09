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La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

Después del grave episodio ocurrido en Nordelta y la denuncia contra el futbolista, la conductora se presentó ante la Justicia. Su reacción al retirarse de la dependencia policial llamó la atención y quedó registrada en un video.

9 nov 2026, 08:29
La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

Wanda Nara atraviesa uno de los momentos más delicados de su enfrentamiento judicial y familiar con Mauro Icardi. Después del escándalo ocurrido en la casa del futbolista en Nordelta, que derivó en una denuncia por presuntas lesiones y una medida de protección a favor de una de sus hijas, la conductora debió presentarse ante la Justicia para prestar declaración.

La empresaria, que había interrumpido las grabaciones de MasterChef Celebrity para acudir en ayuda de la menor, permaneció alrededor de cuatro horas en una dependencia policial. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su actitud al retirarse del lugar, cuando decidió mantener un absoluto silencio frente a las cámaras.

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Las imágenes difundidas por Tigre News mostraron a Wanda dentro de su camioneta, visiblemente seria y sin intenciones de hablar con los periodistas que aguardaban su salida.

Mientras un cronista intentaba obtener alguna declaración sobre lo sucedido con Icardi, una mujer que acompañaba a la conductora intervino para frenar las preguntas.

“No va a hacer ningún tipo de reportaje, por favor”, expresó de manera contundente, dejando en claro que Wanda no realizaría declaraciones sobre el delicado episodio.

La mediática evitó responder y permaneció en silencio. Minutos después, Martín Migueles, quien la había acompañado durante el trámite judicial, se ubicó al volante de la camioneta y ambos abandonaron el lugar.

Las cuatro horas de Wanda Nara en la comisaría y el pedido por su hija

La presencia de Wanda Nara ante las autoridades se produjo después de una jornada de extrema tensión en Nordelta, donde se habría desencadenado una fuerte discusión con Mauro Icardi que requirió la intervención de efectivos policiales y personal médico.

Según las versiones difundidas en distintos programas de televisión, la conductora recibió mensajes de auxilio de una de sus hijas, quien le habría manifestado que tenía miedo y necesitaba que fuera a buscarla.

Ante esta situación, Wanda decidió abandonar sus compromisos laborales en Telefe y trasladarse inmediatamente hasta la propiedad del futbolista.

El conflicto derivó en una denuncia judicial por presuntas lesiones y en una investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Durante su paso por la comisaría, Wanda habría solicitado que su hija pudiera prestar declaración mediante el procedimiento de Cámara Gesell, con el objetivo de que su testimonio fuera recibido en un ámbito adecuado para una menor de edad.

La contundente medida judicial contra Mauro Icardi

En medio de este nuevo escándalo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dispuso una medida cautelar de protección que afecta directamente a Mauro Icardi.

La resolución establece que el futbolista no podrá acercarse a su hija ni mantener contacto con ella durante 45 días, según el plazo informado.

La restricción contempla una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la menor y también impide cualquier tipo de comunicación, ya sea personalmente, por teléfono, redes sociales, aplicaciones de mensajería o mediante terceros.

Se trata de una medida preventiva adoptada mientras continúa la investigación judicial y no implica una determinación definitiva sobre los hechos denunciados.

Mientras tanto, la imagen de Wanda Nara retirándose de la comisaría sin pronunciar una sola palabra volvió a poner el foco sobre el difícil momento familiar que atraviesa y las consecuencias de un conflicto con Mauro Icardi que ahora tiene un nuevo capítulo en la Justicia.

     

 

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