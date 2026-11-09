La preocupación de Sabrina Rojas: internaron a Fausto, su hijo de 11 años con Luciano Castro

Para el posteo, Sabrina eligió una imagen significativa acompañando a su hijo en la internación desde la clínica, reflejando los días de preocupación que pasó por la salud del hijo menor que tiene con el actor, con quien también tiene a su hija Esperanza.

Durante sus días acompañando de cerca a su hijo en la internación, Tartu estuvo al frente del ciclo por América Tv acompañado de Natalie Weber.

Ya más aliviada por la recuperación del pequeño tras el cuadro de asma, Sabrina retomará su agenda habitual de trabajo tras el difícil momento que atravesó la última semana.

Sabrina Rojas reveló una jugosa anécdota que vivió cuando Flor Vigna estaba con Luciano Castro

La conductora Sabrina Rojas contó detalles inéditos de la etapa en que Luciano Castro salía con Flor Vigna y cómo era su vínculo con la cantante.

Fue en su visita al ciclo de streaming All Access donde dio detalles inéditos de aquellos momentos que compartían todos juntos, quedándose incluso Flor Vigna con Luciano Castro a dormir en su casa y en su cama.

Sobre el vínculo que mantuvo con la cantante, explicó que al principio fluyó de la mejor manera y luego debieron mantener una charla para aclarar algunas diferencias.

"A mí me cae bien, fue madastra de mis hijos durante un tiempo. Al principio había una re buena relación y después pasaron algunas cositas que terminó media media. Tuvimos una charla larga y ahora todo bien", destacó.

"Pasé una Navidad a la casa donde iba con mi exmarido, después él empezó a ir por supuesto con su novia y yo dejé de ir, pero una Navidad fui y me quedé a dormir ahí, todo", recordó.

El momento más curioso fue cuando la conductora recordó cuando la entonces pareja se quedaba a dormir todos en la casa de ella y en habitaciones separadas, cediendo ella hasta su propia cama.

"Flor durmió en un cuarto con Luciano y yo en el otro con mis hijos. O sea, había re buena onda al principio. ¡Cómo me va a dar celos si yo de mi exmarido me separé porque no me gustaba más!", aclaró Sabrina Rojas.

"Cuando nos separamos, durante cuatro años, los que nos íbamos de la casa éramos nosotros, al que le tocaba con los niños se quedaba en la casa para que los chicos no fueran y vinieran. Y él por supuesto iba con Flor y se quedaban a dormir en mi casa de toda la vida y en mi cama", reconoció la conductora sobre el cordial vínculo que lograron tener durante un tiempo y la particular situación que se dio.