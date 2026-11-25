Cómo fue el último cruce al aire entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

Uno de los episodios más recientes se vio en el mismo ciclo, cuando la conversación sobre la terapia psicológica de Callejón terminó en un tenso intercambio. La panelista le dijo a la conductora "shut up" y Moria respondió: "¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar".

Aunque ambas suelen minimizar la situación y aseguran que sus cruces son parte del show, los enfrentamientos son cada vez más frecuentes y alimentan las especulaciones sobre la continuidad de la actriz en el programa.