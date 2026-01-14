Incómodo momento: compararon a Diego Brancatelli con Luciano Castro y él la pasó mal

Embed

Qué información bomba dio Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ángel de Brito dio a conocer una primicia sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, justo en medio del revuelo generado por los audios filtrados que el actor habría mandado a la danesa Sarah Borrell. A esa polémica ahora se le sumarían otros mensajes que, según trascendió, estarían dirigidos a Valeria López, otra mujer a la que también habría intentado seducir.

El periodista se comunicó directamente con Siciliani y ella desmintió las versiones de ruptura que comenzaron a instalarse con fuerza. En medio de la controversia, aseguró que la relación continúa sin cambios, como si nada hubiera pasado. Sobre los rumores, expresó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.

Más tarde, el conductor de LAM (América TV) compartió que la actriz está enfocada en un nuevo proyecto cinematográfico, aunque todavía no puede dar detalles. En el mensaje que le envió a De Brito, Siciliani escribió: “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”.

Por último, la actriz cerró su respuesta con una reflexión sobre el momento que atraviesa: “Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien”, dejando en claro que está procesando la situación con calma.