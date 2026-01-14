A24.com

Incómodo momento: compararon a Diego Brancatelli con Luciano Castro y él la pasó mal

Diego Brancatelli quedó expuesto en A la Barbarossa al debatir sobre la infidelidad de Luciano Castro y vivió un incómodo momento al aire.

14 ene 2026, 13:47
BRANCATELLI Y LUCIANO CASTRO

El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sigue generando repercusiones y fue tema de debate en A la Barbarossa. Allí, Diego Brancatelli quedó en el centro de la escena y no pudo evitar un momento de incomodidad frente a sus compañeros.

Meses atrás, el periodista había sido protagonista de un episodio similar cuando se conoció su affairecon Luciana Elbusto, tras la filtración de chats subidos de tono que expusieron la relación clandestina.

Durante la charla en el programa, Georgina Barbarossa lanzó una frase que desató risas y comentarios: “Moraleja, no mandes audios”. Acto seguido, Mariana Brey sumó su reflexión: “Lo que hacen los tipos por una calentura. Las mujeres, creo que a la hora de la infidelidad, somos más inteligentes”.

En ese contexto, Paulo Kablan no dudó en apuntar directamente a su colega y le dijo al aire: “Vos callate, que no podés decir nada”. Ante la tensión, Brancatelli intentó salir del paso con humor y cerró el tema con una ocurrencia: “Yo soy el Gato Gaudio en la final de Roland Garros 2004. ¡Qué mal la estoy pasando! Vamos con otro temita”.

Qué información bomba dio Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ángel de Brito dio a conocer una primicia sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, justo en medio del revuelo generado por los audios filtrados que el actor habría mandado a la danesa Sarah Borrell. A esa polémica ahora se le sumarían otros mensajes que, según trascendió, estarían dirigidos a Valeria López, otra mujer a la que también habría intentado seducir.

El periodista se comunicó directamente con Siciliani y ella desmintió las versiones de ruptura que comenzaron a instalarse con fuerza. En medio de la controversia, aseguró que la relación continúa sin cambios, como si nada hubiera pasado. Sobre los rumores, expresó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.

Más tarde, el conductor de LAM (América TV) compartió que la actriz está enfocada en un nuevo proyecto cinematográfico, aunque todavía no puede dar detalles. En el mensaje que le envió a De Brito, Siciliani escribió: “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”.

Por último, la actriz cerró su respuesta con una reflexión sobre el momento que atraviesa: “Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien”, dejando en claro que está procesando la situación con calma.

