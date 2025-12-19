La UBA consagra al Indio Solari: el histórico reconocimiento académico que sacude al rock argentino
En una decisión que cruza la música popular con el pensamiento crítico, la Universidad de Buenos Aires resolvió distinguir al Indio Solari, destacando su obra y el impacto de sus letras en la construcción simbólica de varias generaciones.
La Universidad de Buenos Aires dará un paso histórico al reconocer a una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina. En el marco de la última sesión del Consejo Superior, la UBA resolvió otorgarle el Doctorado Honoris Causa aCarlos Alberto “Indio” Solari, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y a su aporte fundamental al pensamiento crítico y simbólico del país.
En los considerandos de la resolución, el máximo órgano de gobierno de la universidad subraya que, “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari –conocido artísticamente como ‘Indio Solari’– lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”. De este modo, la UBA pone en valor no solo su recorrido musical, sino también su influencia cultural a lo largo del tiempo.
La resolución también destaca su rol como cantante, compositor y letrista, además de fundador y voz emblemática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más icónicas del rock nacional. Asimismo, remarca su lugar como referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyectos que se consolidaron como verdaderos hitos de la música popular argentina y que dieron lugar a “experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo”.
En cuanto a su producción discográfica, el Consejo Superior hace especial mención a la relevancia de su obra con los Redonditos de Ricota, con álbumes que marcaron a generaciones como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996), entre otros. A esta etapa se suma su prolífica carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con discos como El tesoro de los inocentes (bingo fuel) (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), además de registros en vivo y producciones audiovisuales y digitales.
Finalmente, la UBA resalta que sus letras, de “notable densidad poética y simbólica”, han sido analizadas desde múltiples perspectivas académicas —filosóficas, sociológicas, literarias y culturales— y que su obra contribuyó a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, del poder y de las desigualdades, manteniendo una relación profunda y singular con su público.
En virtud de la originalidad de su obra, su impacto cultural y su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió entonces concederle esta distinción. Así, Carlos Alberto Solari sumará en breve un nuevo reconocimiento a una trayectoria que lo consolidó como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea argentina.
Cómo fue el crudo relato del Indio Solari sobre su lucha contra el Parkinson
A comienzos de 2024, Carlos “El Indio” Solari decidió volver a hablar públicamente después de un largo período de silencio y lo hizo en una entrevista íntima con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra. Allí, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se mostró sin filtros y compartió, por primera vez con tanta crudeza, cómo atraviesa el Parkinson que padece desde hace años.
Fiel a su estilo directo, el músico no esquivó definiciones contundentes sobre su presente. “Estoy como el cu..”, lanzó sin rodeos, dejando en claro la dureza del momento personal que enfrenta. Luego profundizó en los síntomas que condicionan su día a día y explicó cómo intenta sobrellevarlos: “Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta”.
Consultado por Leiva acerca de cómo transcurren sus jornadas, el Indio apeló a una respuesta tan irónica como realista. “¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”, expresó, dando a entender que la enfermedad marca cada aspecto de su rutina cotidiana.
A sus por entonces 74 años, Solari también se refirió a las limitaciones físicas que enfrenta fuera de su casa y al impacto emocional que eso le genera. “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario”, relató, dejando entrever su incomodidad ante la exposición pública en este contexto.
En ese mismo sentido, explicó las razones profundas que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de los shows en vivo. “No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”, argumentó, con una mirada crítica sobre el paso del tiempo en la música y los escenarios.
Finalmente, el Indio detalló por qué prioriza mantenerse en su espacio personal, lejos de la exigencia que implica una presentación en vivo. “No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta, están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones”, concluyó, describiendo el refugio desde el cual hoy transita esta etapa de su vida.