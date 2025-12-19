La UBA consagra al Indio Solari: el histórico reconocimiento académico que sacude al rock argentino

Finalmente, la UBA resalta que sus letras, de “notable densidad poética y simbólica”, han sido analizadas desde múltiples perspectivas académicas —filosóficas, sociológicas, literarias y culturales— y que su obra contribuyó a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, del poder y de las desigualdades, manteniendo una relación profunda y singular con su público.

En virtud de la originalidad de su obra, su impacto cultural y su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió entonces concederle esta distinción. Así, Carlos Alberto Solari sumará en breve un nuevo reconocimiento a una trayectoria que lo consolidó como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea argentina.

Indio Solari 1

Cómo fue el crudo relato del Indio Solari sobre su lucha contra el Parkinson

A comienzos de 2024, Carlos “El Indio” Solari decidió volver a hablar públicamente después de un largo período de silencio y lo hizo en una entrevista íntima con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra. Allí, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se mostró sin filtros y compartió, por primera vez con tanta crudeza, cómo atraviesa el Parkinson que padece desde hace años.

Fiel a su estilo directo, el músico no esquivó definiciones contundentes sobre su presente. “Estoy como el cu..”, lanzó sin rodeos, dejando en claro la dureza del momento personal que enfrenta. Luego profundizó en los síntomas que condicionan su día a día y explicó cómo intenta sobrellevarlos: “Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta”.

Consultado por Leiva acerca de cómo transcurren sus jornadas, el Indio apeló a una respuesta tan irónica como realista. “¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”, expresó, dando a entender que la enfermedad marca cada aspecto de su rutina cotidiana.

indio-solari-caja-negra.jpg

A sus por entonces 74 años, Solari también se refirió a las limitaciones físicas que enfrenta fuera de su casa y al impacto emocional que eso le genera. “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario”, relató, dejando entrever su incomodidad ante la exposición pública en este contexto.

En ese mismo sentido, explicó las razones profundas que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de los shows en vivo. “No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”, argumentó, con una mirada crítica sobre el paso del tiempo en la música y los escenarios.

Finalmente, el Indio detalló por qué prioriza mantenerse en su espacio personal, lejos de la exigencia que implica una presentación en vivo. “No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta, están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones”, concluyó, describiendo el refugio desde el cual hoy transita esta etapa de su vida.