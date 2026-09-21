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El contundente gesto del hijo de Emanuel Ortega con Julieta Prandi que expone cómo es realmente su relación

El hijo de Emanuel Ortega tuvo un firme gesto con la modelo después del casamiento y en medio de las versiones sobre la relación de ella con la familia del cantante.

21 sept 2026, 13:16
El contundente gesto del hijo de Emanuel Ortega con Julieta Prandi que expone cómo es realmente su relación

El contundente gesto del hijo de Emanuel Ortega con Julieta Prandi que expone cómo es realmente su relación

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El contundente gesto del hijo de Emanuel Ortega con Julieta Prandi que expone cómo es realmente su relación

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí y celebraron su amor después de varios años de relación. Sin embargo, en medio de la felicidad por el casamiento, surgieron distintas versiones sobre el supuesto vínculo conflictivo que la modelo mantendría con algunos integrantes de la familia de su flamante esposo.

Aunque la propia Julieta se encargó de desmentir cualquier enfrentamiento, algunas declaraciones de Julieta y Rosario Ortega alimentaron las especulaciones y pusieron nuevamente el foco sobre la interna familiar.

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En medio de este escenario, Bautista Ortega, uno de los hijos de Emanuel, tuvo un gesto público que dejó en evidencia cuál es su verdadera relación con Prandi.

El joven, que suele mantener un perfil muy bajo y permanecer alejado de la exposición mediática, compartió en sus redes sociales una imagen de su padre junto a Julieta después de la boda y escribió una contundente frase: “Que sean felices”.

El mensaje no pasó inadvertido, especialmente por el momento en el que decidió publicarlo y por las versiones que circularon alrededor de la familia Ortega durante los últimos días.

Qué había dicho Bautista Ortega sobre Julieta Prandi

No es la primera vez que Bautista expresa públicamente el cariño que siente por la esposa de su padre. Poco después del casamiento, habló con la prensa y fue categórico al referirse a ella.

“Yo a Julieta la quiero muchísimo. Desde que llegó a la vida de mi papá, él está mucho mejor y más contento”, aseguró.

India Ortega, la hija menor de Emanuel, también se había manifestado en términos similares al definir a Prandi como una persona “pura luz” y destacar lo bien que le hizo a su padre desde que comenzaron su relación.

Tras el último posteo de Bautista, Julieta también respondió y aprovechó la oportunidad para recordarle públicamente cuánto lo quiere.

De esta manera, y mientras continúan las versiones sobre supuestas tensiones dentro del clan Ortega, los hijos de Emanuel volvieron a mostrar públicamente el apoyo y el cariño que mantienen hacia la flamante esposa de su padre.

     

 

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