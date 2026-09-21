El contundente gesto del hijo de Emanuel Ortega con Julieta Prandi que expone cómo es realmente su relación

El mensaje no pasó inadvertido, especialmente por el momento en el que decidió publicarlo y por las versiones que circularon alrededor de la familia Ortega durante los últimos días.

Qué había dicho Bautista Ortega sobre Julieta Prandi

No es la primera vez que Bautista expresa públicamente el cariño que siente por la esposa de su padre. Poco después del casamiento, habló con la prensa y fue categórico al referirse a ella.

“Yo a Julieta la quiero muchísimo. Desde que llegó a la vida de mi papá, él está mucho mejor y más contento”, aseguró.

India Ortega, la hija menor de Emanuel, también se había manifestado en términos similares al definir a Prandi como una persona “pura luz” y destacar lo bien que le hizo a su padre desde que comenzaron su relación.

Tras el último posteo de Bautista, Julieta también respondió y aprovechó la oportunidad para recordarle públicamente cuánto lo quiere.

De esta manera, y mientras continúan las versiones sobre supuestas tensiones dentro del clan Ortega, los hijos de Emanuel volvieron a mostrar públicamente el apoyo y el cariño que mantienen hacia la flamante esposa de su padre.