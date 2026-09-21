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EN LA DULCE ESPERA

La curiosa lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo

Cande Molfese reveló, entre risas, la exigente estrategia de obsequios mensuales que armó como compensación por el esfuerzo físico de la gestación.

21 sept 2026, 13:19
La curiosa lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo

La curiosa lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo

La curiosa lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo

La curiosa lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo

En plena y dulce espera, Cande Molfese pasó por el estudio de Antes Que Nadie (Luzu TV) y desató las risas de todo el equipo al revelar la particular estrategia que implementó en su hogar durante la gestación. Con el humor que la caracteriza, la actriz mostró la exigente lista de obsequios que le preparó a su pareja para que la agasaje mes a mes a modo de compensación por el esfuerzo físico del embarazo.

"Le hice una lista de regalos a mi novio para que una vez por mes me regale cosas, porque yo gesto vida, pulmones, uñas, tráquea", lanzó entre risas en la mesa conducida por Diego Leuco, justificando con picardía el insólito pliego de condiciones.

Baratos, moderados y caros: el "catálogo" que armó Cande Molfese para su novio

Para facilitarle la tarea a su pareja, Molfese organizó el pedido con un criterio implacable dividido por presupuesto, según leyó en vivo el propio Leuco mientras repasaba el documento digital en el estudio.

"Baratos": velas aromáticas, un portahuevos, mangas de repostería de tamaño grande, un neceser, kilos de yerba orgánica y un termo de reconocida marca internacional en tono chocolate.

"Moderados": un secador de pelo potente, el juego de mesa Burako, un masajeador, joyas y prendas de vestir de una famosa marca.

"Caros": rollers, una máquina para hacer pastas caseras, ropa interior de marca internacional, la extensión del juego Catan, una cámara de fotos y una sartén tipo Flip.

Asimismo, la futura mamá dejó en claro que no todo da lo mismo dentro del archivo: varias de las opciones cuentan con un cartel de advertencia con la leyenda "sí o sí", para evitar equivocaciones o reemplazos de última hora.

Si bien la lista abarca antojos y utilidades para toda la etapa de gestación, el plato fuerte está reservado para el tramo final antes del parto, inspirado en el amor de Cande por la cocina: "Después hay uno al que le puse 'push present', que es el del noveno mes. Ese es sí o sí caro, es la Thermomix", cerró divertida la actriz, dejando en evidencia que la llegada de su primer bebé vendrá con un robot de cocina de última tecnología para la casa.

¿Quién es la pareja de Cande Molfese?

La actual pareja de Cande Molfese se llama Joaquín Laviaguerre, un productor teatral con quien está esperando a su primer hijo. Se conocieron trabajando juntos en la obra Escape Room, donde él se desempeñaba como productor durante la temporada en la que Cande hizo un reemplazo de Sofía Morandi. La relación se hizo pública en mayo de 2025, cuando la actriz confirmó el romance en el ciclo Perros de la Calle (Urbana Play) y luego lo mostró por primera vez en redes durante un viaje a Río de Janeiro. Joaquín mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, a diferencia de anteriores parejas de Cande, y ya fue integrado al círculo íntimo de la actriz, incluyendo a su mamá y sus hermanas.

     

 

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