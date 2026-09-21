La curiosa lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo

"Moderados": un secador de pelo potente, el juego de mesa Burako, un masajeador, joyas y prendas de vestir de una famosa marca.

"Caros": rollers, una máquina para hacer pastas caseras, ropa interior de marca internacional, la extensión del juego Catan, una cámara de fotos y una sartén tipo Flip.

Asimismo, la futura mamá dejó en claro que no todo da lo mismo dentro del archivo: varias de las opciones cuentan con un cartel de advertencia con la leyenda "sí o sí", para evitar equivocaciones o reemplazos de última hora.

Si bien la lista abarca antojos y utilidades para toda la etapa de gestación, el plato fuerte está reservado para el tramo final antes del parto, inspirado en el amor de Cande por la cocina: "Después hay uno al que le puse 'push present', que es el del noveno mes. Ese es sí o sí caro, es la Thermomix", cerró divertida la actriz, dejando en evidencia que la llegada de su primer bebé vendrá con un robot de cocina de última tecnología para la casa.

¿Quién es la pareja de Cande Molfese?

La actual pareja de Cande Molfese se llama Joaquín Laviaguerre, un productor teatral con quien está esperando a su primer hijo. Se conocieron trabajando juntos en la obra Escape Room, donde él se desempeñaba como productor durante la temporada en la que Cande hizo un reemplazo de Sofía Morandi. La relación se hizo pública en mayo de 2025, cuando la actriz confirmó el romance en el ciclo Perros de la Calle (Urbana Play) y luego lo mostró por primera vez en redes durante un viaje a Río de Janeiro. Joaquín mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, a diferencia de anteriores parejas de Cande, y ya fue integrado al círculo íntimo de la actriz, incluyendo a su mamá y sus hermanas.