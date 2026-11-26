“Hemos evacuado en orden 219 pasajeros. Hay tres pasajeros que han sufrido ataques de pánico y lipotimia”, explicó Crescenti al aire de A24.

El funcionario precisó que las personas afectadas recibieron asistencia y oxígeno en las ambulancias desplegadas en el lugar. Además, indicó que hasta ese momento no había sido necesario realizar traslados a hospitales.

Crescenti también explicó por qué los equipos de emergencia debieron esperar antes de comenzar la evacuación. Según detalló, era indispensable confirmar la interrupción del suministro eléctrico del tercer riel para evitar que los pasajeros y los rescatistas sufrieran descargas eléctricas.

“Hasta que no se corta el tercer riel, que es el que lleva electricidad, tenemos que estar pasivos. La orden nos la da Bomberos”, señaló.

El titular del SAME estimó que se habían movilizado alrededor de 50 ambulancias y buscó llevar tranquilidad a los familiares de los pasajeros. “Por suerte no hay ninguna patología de urgencia, están todos muy bien”, aseguró.

El dramático relato de un pasajero evacuado: “No podíamos salir”

Uno de los pasajeros de la formación relató en diálogo con A24 los momentos de desesperación que vivió junto al resto de los usuarios tras escuchar un fuerte impacto y advertir la presencia de humo.

“Se sintió un impacto fuerte, un temblor y empezó a salir chispa, chispa, chispa”, narró el hombre, quien aseguró que viajaba en el primer vagón.

Según su testimonio, los pasajeros permanecieron cerca de 20 minutos dentro de la formación, en medio del temor de que se produjera un incendio. “Gritos, llorábamos, gente que lloraba”, describió sobre los momentos de mayor tensión.

El pasajero explicó que algunos usuarios intentaron trasladarse hacia los últimos vagones para alejarse del humo y los chispazos, aunque allí también se habrían registrado inconvenientes. “No podíamos salir”, remarcó el hombre, quien confirmó que recibió asistencia médica tras la evacuación.

Investigan qué provocó los chispazos en el tren Mitre

Evacuaron una formación del tren Mitre por chispazos y humo. (Foto: A24.com)

Tras las primeras alertas, los bomberos acudieron al lugar y se inició un operativo de emergencia que obligó a interrumpir el suministro eléctrico.

Una de las hipótesis preliminares apunta a que el contacto del tren con ese elemento metálico podría haber provocado los chispazos. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente la causa del incidente.

Tren Mitre: el ramal José León Suárez quedó interrumpido

Como consecuencia del episodio, el servicio del ramal José León Suárez quedó interrumpido en sentido a Retiro, lo que generó complicaciones para los usuarios que se trasladaban durante las primeras horas de la mañana.

Si bien las autoridades confirmaron que el operativo de evacuación había finalizado, al momento del reporte todavía no se había informado el horario de normalización del servicio.