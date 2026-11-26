Momentos de tensión se vivieron este jueves por la mañana cuando una formación del tren Mitre debió ser evacuada tras registrarse chispazos y presencia de humo durante el recorrido hacia la estación Retiro.
El incidente ocurrió entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, en una formación del ramal José León Suárez que circulaba hacia Retiro. Alberto Crescenti confirmó en A24 que finalizó el operativo de evacuación y que no hay pacientes graves.
Evacuaron una formación del tren Mitre por chispazos y humo. (Foto: A24.com)
Momentos de tensión se vivieron este jueves por la mañana cuando una formación del tren Mitre debió ser evacuada tras registrarse chispazos y presencia de humo durante el recorrido hacia la estación Retiro.
El episodio ocurrió a la altura de la calle Concepción Arenal y las vías del ferrocarril, entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los pasajeros comenzaron a advertir la presencia de chispas en la formación y registraron lo sucedido con sus teléfonos celulares. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.
Tras un importante operativo de emergencia, 219 pasajeros fueron evacuados y tres debieron recibir asistencia médica por ataques de pánico y lipotimias, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con A24. Informó que el operativo realizado en conjunto con los Bomberos y la Policía de la Ciudad finalizó y aseguró que ninguna persona permanecía dentro de la formación.
“Hemos evacuado en orden 219 pasajeros. Hay tres pasajeros que han sufrido ataques de pánico y lipotimia”, explicó Crescenti al aire de A24.
El funcionario precisó que las personas afectadas recibieron asistencia y oxígeno en las ambulancias desplegadas en el lugar. Además, indicó que hasta ese momento no había sido necesario realizar traslados a hospitales.
Crescenti también explicó por qué los equipos de emergencia debieron esperar antes de comenzar la evacuación. Según detalló, era indispensable confirmar la interrupción del suministro eléctrico del tercer riel para evitar que los pasajeros y los rescatistas sufrieran descargas eléctricas.
“Hasta que no se corta el tercer riel, que es el que lleva electricidad, tenemos que estar pasivos. La orden nos la da Bomberos”, señaló.
El titular del SAME estimó que se habían movilizado alrededor de 50 ambulancias y buscó llevar tranquilidad a los familiares de los pasajeros. “Por suerte no hay ninguna patología de urgencia, están todos muy bien”, aseguró.
Uno de los pasajeros de la formación relató en diálogo con A24 los momentos de desesperación que vivió junto al resto de los usuarios tras escuchar un fuerte impacto y advertir la presencia de humo.
“Se sintió un impacto fuerte, un temblor y empezó a salir chispa, chispa, chispa”, narró el hombre, quien aseguró que viajaba en el primer vagón.
Según su testimonio, los pasajeros permanecieron cerca de 20 minutos dentro de la formación, en medio del temor de que se produjera un incendio. “Gritos, llorábamos, gente que lloraba”, describió sobre los momentos de mayor tensión.
El pasajero explicó que algunos usuarios intentaron trasladarse hacia los últimos vagones para alejarse del humo y los chispazos, aunque allí también se habrían registrado inconvenientes. “No podíamos salir”, remarcó el hombre, quien confirmó que recibió asistencia médica tras la evacuación.
Tras las primeras alertas, los bomberos acudieron al lugar y se inició un operativo de emergencia que obligó a interrumpir el suministro eléctrico.
Una de las hipótesis preliminares apunta a que el contacto del tren con ese elemento metálico podría haber provocado los chispazos. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente la causa del incidente.
Como consecuencia del episodio, el servicio del ramal José León Suárez quedó interrumpido en sentido a Retiro, lo que generó complicaciones para los usuarios que se trasladaban durante las primeras horas de la mañana.
Si bien las autoridades confirmaron que el operativo de evacuación había finalizado, al momento del reporte todavía no se había informado el horario de normalización del servicio.