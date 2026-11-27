Los profesionales de guardia intentaron estabilizarlo debido a la gravedad de las lesiones, pero no lograron revertir su estado. A las 23:40, el establecimiento confirmó su fallecimiento, según informó Cadena 3.

El conductor del camión, un hombre de 52 años domiciliado en Santiago del Estero e identificado por sus iniciales como R. S., también sufrió heridas. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias en Salud (SIES) de Granadero Baigorria lo trasladó al Hospital Granaderos a Caballo, en San Lorenzo.

El hombre ingresó con un diagnóstico de politraumatismos, de acuerdo con la información difundida por La Capital.

Investigan cómo ocurrió el choque

En el lugar del accidente intervinieron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez, que participaron de las tareas de asistencia y rescate.

También trabajó el Gabinete Criminalístico, que realizó los peritajes correspondientes y relevó la escena para establecer cómo se produjo la colisión.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, con intervención de la Fiscalía de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos. La causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.