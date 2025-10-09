En vivo Radio La Red
Alejandro Fargosi con Novaresio: "Milei es educadísimo... Es un honor inmenso ser su candidato"

El candidato a diputado de La Libertad Avanza en CABA denunció que algunos “pidieron plata” para participar del proyecto Ficha Limpia. También se expresó sobre el aborto, las jubilaciones de amas de casa, el financiamiento del Garrahan y la necesidad de arancelar la universidad pública.

Alejandro Fargosi participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).

Pablo Avelluto con Novaresio: "Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino"
En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, el legislador confió que el "gran motor de Ficha Limpia fueron personas de la sociedad civil que se llaman Gastón Marra y Fanny Mandelbaum" y agregó: "Nos pusimos a trabajar en el año 2018 y se sumaron algunas personas. Otros que hoy se la dan de fichalimpieros, pidieron plata para intervenir".



"Va al Senado y en el Senado hace sapo, porque del Senado argentino, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, no va a salir nada que el peronismo no quiera", reprochó sobre las votaciones que se vienen realizando en el recinto contra el oficialismo.

Sobre su candidatura, confió: "Yo estoy realmente estoy muy entusiasmado, pero muy entusiasmado. Mira que para que un tipo de 70 años se entusiasme" y reveló que "Milei es educadísimo y nunca llama él. Él manda un mensaje y cuando uno le dice sí, podés llamar, te llama". "Me propuso ser primer candidato a diputado, cosa que es un honor inmenso", contó.

Además, comentó sobre su participación en el recital del presidente en el Movistar Arena: "Es la primera vez que voy a un lugar así. Es muy interesante, lo voy a decir con una palabra bien de joven: la vibra que hay es algo que creo que es mágico porque lo conecta con los jóvenes".

Sobre el contexto político en el que el Presidente decidió llevar adelante el acto del último lunes, defendió al apuntar al peronismo: "Después de que un partido político está dirigido a la cárcel, llámese San José 1111, todo lo demás no me parece grave".

Qué dijo sobre el caso Espert

Respecto al escándalo que salpica al legislador José Luis Espert por su supuesto vinculo con el narcotráfico y su decisión de renunciar a su candidatura, Fargosi analizó: "Lo que hace Espert es 'Yo no voy a perjudicar políticamente al lugar donde estoy, por el ego o por por el egoísmo de zafar la cara'" y afirmó que "siempre" le concedería la presunción de inocencia al diputado.



Otros temas

En cuanto a su posición contra el aborto, analizó: "Tiene una terrible complejidad moral. Yo mismo, que me considero una persona provida, a veces pienso ¿será que me considero provida porque soy hombre?".

En otro momento, se refirió a la jubilación recibida por las amas de casa: "Las mujeres han venido siendo postergadas desde la noche de los tiempos y la mujer tiene muy justificado ese haber jubilatorio".

Sobre la financiación del Hospital Garrahan, remarcó: "El problema que tiene ya está medio resuelto porque el presidente demostró que racionalizando los gastos del Garrahan, el Garrahan se enriquece, no se empobrece".

En sintonía, se pronunció sobre la gratuidad de la educación superior y universitaria: "Fui a uno de los colegios más caros de Buenos Aires. ¿Es justo que haya ligado la facultad gratis?" y ante la respuesta de Novaresio, quien afirmó que "no", replicó: "Ya me lo contestaste".

