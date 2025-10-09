Alejandro Fargosi con Novaresio: "Milei es educadísimo... Es un honor inmenso ser su candidato"

Además, comentó sobre su participación en el recital del presidente en el Movistar Arena: "Es la primera vez que voy a un lugar así. Es muy interesante, lo voy a decir con una palabra bien de joven: la vibra que hay es algo que creo que es mágico porque lo conecta con los jóvenes".

Sobre el contexto político en el que el Presidente decidió llevar adelante el acto del último lunes, defendió al apuntar al peronismo: "Después de que un partido político está dirigido a la cárcel, llámese San José 1111, todo lo demás no me parece grave".

Qué dijo sobre el caso Espert

Respecto al escándalo que salpica al legislador José Luis Espert por su supuesto vinculo con el narcotráfico y su decisión de renunciar a su candidatura, Fargosi analizó: "Lo que hace Espert es 'Yo no voy a perjudicar políticamente al lugar donde estoy, por el ego o por por el egoísmo de zafar la cara'" y afirmó que "siempre" le concedería la presunción de inocencia al diputado.

En cuanto a su posición contra el aborto, analizó: "Tiene una terrible complejidad moral. Yo mismo, que me considero una persona provida, a veces pienso ¿será que me considero provida porque soy hombre?".

En otro momento, se refirió a la jubilación recibida por las amas de casa: "Las mujeres han venido siendo postergadas desde la noche de los tiempos y la mujer tiene muy justificado ese haber jubilatorio".

Sobre la financiación del Hospital Garrahan, remarcó: "El problema que tiene ya está medio resuelto porque el presidente demostró que racionalizando los gastos del Garrahan, el Garrahan se enriquece, no se empobrece".

En sintonía, se pronunció sobre la gratuidad de la educación superior y universitaria: "Fui a uno de los colegios más caros de Buenos Aires. ¿Es justo que haya ligado la facultad gratis?" y ante la respuesta de Novaresio, quien afirmó que "no", replicó: "Ya me lo contestaste".