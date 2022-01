En este marco, aseguró que "falta gente por todos lados". "Teníamos un primer problema en la primera etapa, que los trabajadores después de haber sido tan maltratados, decidieron emigrar a otra actividad y es difícil convencerlos que vuelvan. Nadie quiere volver a correr el riesgo de quedarse sin laburo o cobrar poca plata. De por sí teníamos pocos trabajadores y los que tenemos un 30% o 35% está aislado. Eso se arregla, lo más importante acá es la salud", agregó.

Embed

Al analizar la situación de la ciudad, Santín consideró que falta responsabilidad social. "La juventud está desmadrada, no hay barbijo, no hay distanciamiento, la marcha por el tema del petróleo era impresionante la cantidad de gente aglomerada... Noto que a la gente no le importa", concluyó.

Consultado sobre la asistencia a los puestos de trabajo de personas que son contacto estrecho de algún positivo, afirmó "a mi me parece correcto, porque la realidad es que si hay algo que me deja tranquilo es que esta cepa no genera el daño en materia de salud como fue la primera". "Seria una catástrofe cerrar todo de vuelta, creo que no lo podría sostener la economía", recalcó Satín.

Más de 70 choferes de colectivo están aislados por coronavirus

En tanto, alrededor de 75 choferes y trabajadores de las distintas empresas de transporte público de pasajeros de Mar del Plata se encuentran aislados tras haber dado positivo de Covid-19 o bien ser considerados contactos estrechos, según informaron fuentes de la Unión Tranviarios Automotores (UTA).

Además, se detectaron contagios en los talleres en los que se realiza el mantenimiento de las unidades de transporte que circulan por el Partido de General Pueyrredón.

mar del plata colectivos.jpg

La mayoría de los contagios, en forma proporcional a la cantidad de choferes y personal en general, se registró hasta el momento en la empresa 25 de Mayo, donde se detectaron cerca de 40 casos positivos y algunos de sus compañeros debieron ser aislados en forma preventiva al ser considerados contactos estrechos.

El aislamiento de esta cantidad de choferes obliga a reordenar internamente la cobertura del servicio, para que este no se vea afectado, sin dejar de garantizar que todo trabajador infectado o sospechoso de Covid sea debidamente aislado.

Piden que guardavidas trabajen a pesar de ser contacto estrecho

La Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) le solicitó a sus propios trabajadores que concurran a sus puestos en las playas para cubrir el operativo de seguridad durante la temporada a pesar de que sean contactos estrechos de personas contagiadas con coronavirus.

"Es momento de bancar al máximo. Jefes, guardavidas, suplentes, todo esta a full y cubriendo al limite nuestros puestos. A no ser extremadamente necesario, les pedimos de corazón que no se tomen carpeta médica", plantearon, en un comunicado.

guardavidas.jpg

La organización reconoció que es "prácticamente imposible cubrir todos los contactos estrechos y Covid positivos". "Solo aquellos que la fuerza física o la voluntad los prive de ir a trabajar deben ser reemplazados", insistieron.