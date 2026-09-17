Solana, la ex de Facundo Moyano, rompió el silencio y apuntó contra Candela Arizaga: "Está obsesionada conmigo"

Con esa explicación, la joven dejó en claro que, según su versión, nunca existió un acuerdo de exclusividad entre ambos. Además, aseguró que continuaron viéndose incluso después de haberse distanciado y que ella estaba al tanto de la presencia de Candela. "Ahora, todo lo que se está diciendo que yo le robé, que yo esto, que yo lo otro, o sea, cero, porque la mayoría de las veces incluso venía él a mi departamento. Y aparte me están ensuciando con algo que nada que ver. Yo con él no estuve de novia en todo este tiempo, obviamente que no. En enero nosotros nos dejamos de ver, en febrero empezamos a hablar de nuevo y nos veíamos así cada tanto y estaba todo bien y yo sabía que estaba Candela en el medio, pero ella empezó a mandarme mensajes amenazándome, diciéndome cosas", siguió.

"Él jugaba a dos puntas, obviamente. El tema es que yo siempre entendí. Ella se ve que no, que se pensó que era la única, no sé. Pero ella está obsesionada conmigo. Fijate que ese video que están poniendo se lo está mandando ella, lo subí hace una semana y fue en mi curso de costura. O sea, está revisando las redes, sacando captura y diciendo que yo le robé una campera, como si yo necesitara robarle cosas", aseguró.

Qué pasó con Facundo Moyano tras el allanamiento por sus encuentros con Candela Arizaga

Una nueva revelación volvió a sumar tensión al escándalo que tiene como protagonistas a Facundo Moyano y Candela Arizaga. Según informó Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV), la Fiscalía analizó el miércoles una serie de presuntos encuentros entre ambos que podrían complicar la situación judicial del dirigente, quien actualmente cumple con determinadas condiciones impuestas por la Justicia.

El eje de la investigación estaría centrado en un apart hotel. De acuerdo con lo relatado por Calabró, efectivos policiales se presentaron en el lugar por pedido de la Fiscalía para solicitar documentación vinculada al registro obligatorio de huéspedes y acompañantes. "Inminente detención de Facundo Moyano, un escándalo total. Esto tiene que ver con ese apart hotel que estamos viendo. La policía estuvo ahí, en ese apart hotel, estuvo requiriendo, a pedido de la fiscalía, los libros donde es obligatorio registrar huéspedes y acompañantes de huéspedes", detalló la periodista al revelar los pormenores del operativo.

Además, según la información difundida en el programa, las autoridades se habrían llevado las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. El objetivo sería comprobar si Moyano y Arizaga estuvieron juntos en el lugar durante los últimos días.

En ese contexto, Luis Ventura lanzó una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias que enfrentaría Moyano si las imágenes confirmaran el encuentro. "Si logran unir las imágenes de ella con él, él va preso", remarcó.

La situación cobra especial relevancia por las condiciones que, según trascendió, fueron establecidas para que Moyano recuperara su libertad. Entre ellas figura una restricción de acercamiento hacia Arizaga y la obligación de informar a la Justicia cualquier cambio de domicilio. Si se comprobara que el dirigente incumplió esas pautas, podrían dictarse nuevas medidas judiciales. Por ahora, la investigación busca determinar si existen pruebas que acrediten los supuestos encuentros.

"Todo este escándalo estalla por una tercera en discordia. Hay una mujer que estuvo en el mismo departamento y que cuando ve que Candela postea una foto y reconoce el espejo, la puerta, la grifería, el dispenser de jabón, lo reconoce, dice: 'Esto yo ya lo vi. ¿Y qué hace esta acá si él no puede estar en contacto con ella? Y me dijo que no la ve'. Conclusión, la foto de Candela en el apart se filtra porque hay una tercera en discordia. Hay una mujer enojada con que Moyano y Candela se vean y esto lo puede volver a la cárcel a Moyano", relató Calabró al reconstruir cómo habría comenzado a circular la información sobre el supuesto encuentro.

Según las fuentes mencionadas, durante la última semana se habrían detectado al menos cuatro situaciones en las que Moyano y Arizaga podrían haber coincidido.