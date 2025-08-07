Desde agosto 2025, ANSES permite que trabajadores en relación de dependencia realicen el trámite de la Asignación por Nacimiento del SUAF completamente por Internet. Esto facilita la gestión y reduce la necesidad de ir a una oficina física.
SUAF: ANSES permite pedir la Asignación por Nacimiento desde el celular
Desde agosto 2025, ANSES permite que trabajadores en relación de dependencia realicen el trámite de la Asignación por Nacimiento del SUAF completamente por Internet. Esto facilita la gestión y reduce la necesidad de ir a una oficina física.
Con sólo ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios pueden cargar datos, adjuntar documentación y solicitar el pago único por nacimiento, siempre que el bebé tenga entre 2 meses y 2 años. La documentación requerida suele incluir certificado de nacimiento y datos de la cuenta bancaria.
Este proceso está disponible únicamente para titulares del sistema SUAF. En cambio, quienes cobran la AUH o Asignación por Embarazo deben hacer el trámite de forma presencial bajo el marco del Plan de los Mil Días.
El monto vigente para agosto 2025 es de $65.828, según la Resolución 279/2025 de ANSES. Este valor se actualiza mensualmente y depende del momento en que se produzca el nacimiento, ya que se liquida según el mes correspondiente al hecho.
En cuanto a los requisitos de ingresos familiares para acceder al beneficio SUAF, el mínimo se estableció en $2.315.267 y el máximo permitido es de $4.630.534, también actualizados este mes.
Ingresar a la web oficial de Mi ANSES (www.anses.gob.ar).
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección “Atención Virtual”.
Seleccionar la opción “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción”.
Elegir el trámite “Nacimiento”.
Completar los datos personales solicitados y los del bebé.
Adjuntar la documentación requerida: certificado de nacimiento y cuenta bancaria o medio de cobro.
Enviar el formulario.
Una vez aprobado, el monto se acredita automáticamente en la cuenta indicada por el titular, en la misma cuenta donde se cobran habitualmente las asignaciones familiares.
Además de la Asignación por Nacimiento, ANSES confirmó un nuevo aumento para titulares del SUAF con Tarjeta Alimentar, que llega hasta los $108.062 para quienes tienen tres o más hijos. El calendario de pagos de agosto inicia el viernes 8 de agosto y se organiza por terminación de DNI hasta el jueves 21 de agosto.
Para verificar si el monto fue asignado, se recomienda ingresar a Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y consultar el estado del trámite.
ANSES publicó el calendario de pagos SUAF para este mes, organizado por la terminación del DNI del titular. Las fechas son las siguientes:
DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto
DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
DNI terminado en 5: viernes 15 de agosto
DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Para consultar si corresponde el pago o verificar montos, los usuarios pueden ingresar a Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones.
Además, ANSES confirmó que en agosto 2025 se acreditará automáticamente el refuerzo de Tarjeta Alimentar, que puede llegar hasta $108.062 según la cantidad de hijos. Este beneficio se deposita junto con la Asignación Familiar del SUAF.
Los montos son:
$52.250 para quienes tienen un hijo.
$81.936 para quienes tienen dos hijos.
$108.062 para tres hijos o más.
Este beneficio está destinado a:
Titulares de AUH con hijos hasta 17 años.
Personas que cobran AUE desde el tercer mes de embarazo.
Familias con hijos con discapacidad sin límite de edad.
Madres que cobran PNC por 7 hijos o más.