SUAF: ANSES permite pedir la Asignación por Nacimiento desde el celular

En cuanto a los requisitos de ingresos familiares para acceder al beneficio SUAF, el mínimo se estableció en $2.315.267 y el máximo permitido es de $4.630.534, también actualizados este mes.

Paso a paso: cómo tramitar la Asignación por Nacimiento por Internet

Ingresar a la web oficial de Mi ANSES (www.anses.gob.ar).

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir a la sección “Atención Virtual” .

Seleccionar la opción “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción” .

Elegir el trámite “Nacimiento” .

Completar los datos personales solicitados y los del bebé.

Adjuntar la documentación requerida : certificado de nacimiento y cuenta bancaria o medio de cobro.

Enviar el formulario.

Una vez aprobado, el monto se acredita automáticamente en la cuenta indicada por el titular, en la misma cuenta donde se cobran habitualmente las asignaciones familiares.

¿Qué otras prestaciones paga ANSES por SUAF en agosto 2025?

Además de la Asignación por Nacimiento, ANSES confirmó un nuevo aumento para titulares del SUAF con Tarjeta Alimentar, que llega hasta los $108.062 para quienes tienen tres o más hijos. El calendario de pagos de agosto inicia el viernes 8 de agosto y se organiza por terminación de DNI hasta el jueves 21 de agosto.

Para verificar si el monto fue asignado, se recomienda ingresar a Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y consultar el estado del trámite.

Cuál es la fecha de cobro de SUAF en agosto 2025

ANSES publicó el calendario de pagos SUAF para este mes, organizado por la terminación del DNI del titular. Las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: viernes 15 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Para consultar si corresponde el pago o verificar montos, los usuarios pueden ingresar a Mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones.

Tarjeta Alimentar: quiénes reciben hasta $108.062 en agosto 2025

Además, ANSES confirmó que en agosto 2025 se acreditará automáticamente el refuerzo de Tarjeta Alimentar, que puede llegar hasta $108.062 según la cantidad de hijos. Este beneficio se deposita junto con la Asignación Familiar del SUAF.

Los montos son:

$52.250 para quienes tienen un hijo.

$81.936 para quienes tienen dos hijos.

$108.062 para tres hijos o más.

Este beneficio está destinado a: