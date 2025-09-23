La reacción de Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Embed

Los más perspicaces se dieron cuenta de que la elección de la canción no había sido casual. Se trataba de un éxito de Rihanna que habla sobre la transformación personal tras un amor fallido. El tema dice: "Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer".

Cuánto tiempo estuvieron Camila Mayan y Alexis Mac Allister

Camila Mayan y Alexis Mac Allister estuvieron en pareja durante aproximadamente cinco años. Comenzaron su relación en 2018, cuando el futbolista jugaba para el Brighton & Hove Albion.

Durante su relación, la influencer pausó su carrera profesional para acompañar a su entonces pareja en su vida en el extranjero, mientras él desarrollaba su gran trayectoria deportiva. Pero todo tiene un final.

La pareja se separó en diciembre de 2022, poco después de la consagración del mediocampista en el Mundial de Qatar. El final del vínculo tuvo gran repercusión mediática y estuvo rodeado de versiones sobre infidelidades. Según Mayan, Mac Allister inició un vínculo con Ailén Cova, amiga cercana del futbolista, tras la separación. El jugador, por su parte, señaló que la decisión de terminar la relación fue mutua.

La ruptura, además de gener un amplio debate en redes sociales, derivó en una disputa legal en la que Mayan reclamó una compensación económica por los años compartidos. No obstante, la Justicia falló en su contra.