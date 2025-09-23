A24.com

La reacción de Camila Mayan tras el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Camila Mayan apareció en las redes sociales luego de que se confirmara la noticia del nacimiento de Alaia, la hija de su expareja, Alexis Mac Allister, y Ailén Cova. Cómo se tomó la llegada de la pequeña.

23 sept 2025, 18:34
Camila Mayan recurrió a las redes sociales para mostrar su reacción ante la noticia de que Alexis Mac Allister, su expareja, se convirtió en padre junto a Ailén Cova, quien además es una amiga muy cercana.

La relación entre Camila y el futbolista terminó en malos términos, dejando a la joven profundamente dolida por la actitud de dos personas que fueron muy importantes en su vida. Tras la ruptura, decidió acudir a la Justicia para reclamar lo que consideraba justo tras los años que compartieron pero solo obtuvo un fallo en su contra.

En su demanda, Mayan solicitó una compensación económica por el tiempo que convivieron, alegando que también había aportado a la relación, tanto en lo económico como brindando apoyo emocional a Mac Allister. Incluso aseguró que llegó a dejar de trabajar para acompañarlo en su carrera deportiva, que la llevó a destacarse fuera de la Argentina.

El 23 de septiembre se confirmó el nacimiento de Alaia, hija del campeón del mundo junto a Ailén. Tras la noticia, la influencer recurrió a Instagram para compartir sus emociones y mostrar cómo atraviesa este momento, dejando entrever un proceso de aceptación y superación personal. Lo hizo con un video a puro baile con Guido Spadaffora, su compañero de trabajo en Luzu TV y también amigo de la vida.

Los más perspicaces se dieron cuenta de que la elección de la canción no había sido casual. Se trataba de un éxito de Rihanna que habla sobre la transformación personal tras un amor fallido. El tema dice: "Se siente tan bien ser malo. No hay manera de que regrese. Ahora el dolor es por placer".

Cuánto tiempo estuvieron Camila Mayan y Alexis Mac Allister

Camila Mayan y Alexis Mac Allister estuvieron en pareja durante aproximadamente cinco años. Comenzaron su relación en 2018, cuando el futbolista jugaba para el Brighton & Hove Albion.

Durante su relación, la influencer pausó su carrera profesional para acompañar a su entonces pareja en su vida en el extranjero, mientras él desarrollaba su gran trayectoria deportiva. Pero todo tiene un final.

La pareja se separó en diciembre de 2022, poco después de la consagración del mediocampista en el Mundial de Qatar. El final del vínculo tuvo gran repercusión mediática y estuvo rodeado de versiones sobre infidelidades. Según Mayan, Mac Allister inició un vínculo con Ailén Cova, amiga cercana del futbolista, tras la separación. El jugador, por su parte, señaló que la decisión de terminar la relación fue mutua.

La ruptura, además de gener un amplio debate en redes sociales, derivó en una disputa legal en la que Mayan reclamó una compensación económica por los años compartidos. No obstante, la Justicia falló en su contra.

Alexis Mac Allister camila mayan.jpg

     

 

